Sánchez: "Para dialogar hace falta dos personas si no es un monólogo"

"No hay contacto". Así de tajante se muestra la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez, con la situación que atraviesa su ayuntamiento con la Diputación Provincial debido al traslado de la Unidad Técnica de Apoyo a Municipios (UTAM) del Medio y Alto Almanzora a Macael tras 30 años prestando servicio en la localidad. "Yo lo que pretendo es dialogar pero para eso tiene que haber dos personas, si no sería un monólogo", ha explicado a este periódico.

La regidora lamenta que "cuando una de las partes se niega en rotundo a recibirme, ¿cómo voy a dialogar? Lo único que pretendía desde el primer momento era saber qué había de cierto o de mentira y si eran rumores o no pero finalmente he tenido que denunciarlo públicamente".

En este sentido, Sánchez insiste en que verificar "las llamadas es su palabra contra la mía pero lo que está claro es que no se me ha contestado al burofax que le envié después de dos meses. Contra eso no hay debate alguno", arguye.

Sánchez, que ha iniciado una recogida de firmas entre los vecinos de la localidad y de los pueblos que se verán más afectados por el cierre de la Unidad Técnica de Atención a Municipios, para que formen parte del expediente que llevarán al Defensor del Pueblo Andaluz como denuncia, lamenta que la gestión en la Diputación parece un "cortijo" porque a su juicio "hay que transmitir información, enviar documentos y aquí parece que estamos en un cortijo particular. La administración no funciona así", ha lamentado.