Tambores de guerra en Galasa

Las aguas bajan revueltas y bravas en Galasa y ya muchos vecinos escuchan los tambores de guerra en la sociedad encargada de gestionar el abastecimiento de agua en las comarcas del Levante y el Almanzora tras la inminente expulsión de cinco municipios (Serón, Lúcar, Urrácal, Armuña de Almanzora y Tíjola) de su seno y la reclamación por parte de la Diputación Provincial de una indemnización de cinco millones de euros por "por la aplicación de unas tarifas que ahora aduce que eran deficitarias, mientras que al resto de pueblos del Almanzora que continúan en Galasa y que tenían tarifas similares no les pide nada", ha lamentado el alcalde de Serón y portavoz del PSOE en la institución supramunicipal, Juan Antonio Lorenzo.

El socialista tildó ayer de "chantajes" y "amenazas" la actitud de Diputación que "está yendo contra cinco municipios, al intentar imponer unas condiciones para la prestación del servicio que no son las que firmamos".

El portavoz socialista ha advertido que "en el momento en que nos llegue un requerimiento de deuda, en el caso de Serón de 2,3 millones, y yo vea que al pueblo de al lado no le ha llegado nada, voy a considerar que eso es un delito por parte de la persona que me lo pide y lo voy a poner en conocimiento de la justicia". "Eso se llama prevaricación", ha remarcado, "no se puede hacer política pidiéndole dinero a un pueblo por una cuestión y no pedírselo a otro por la misma, la Diputación no está para hacerle este tipo de agresiones a los pueblos".

En esta consideración ha coincidido con la secretaria de Política Municipal del PSOE provincial, Adela Segura, quien ha lamentado que la Diputación, que "es una entidad que debería asesorar y ayudar a los municipios menores de 20.000 habitantes", se esté dedicando a "atacarlos".

"Nosotros no queremos confrontar, queremos resolver", ha asegurado. "Los cuatro ayuntamientos gobernados por el PSOE no tienen inconveniente en sentarse a hablar, pero las tarifas que se acuerden tienen que ajustarse a la realidad de cada municipio y basarse en criterios económicos, no pueden ser las que fijen el presidente o el vicepresidente de la Diputación", ha dicho.

Lorenzo desveló que la expulsión de los cinco municipios de Galasa se hará efectiva el próximo 1 de febrero y ha insistido en que "el agua va a seguir llegando a los grifos de los vecinos porque tomaremos medidas urgentes ya que muchos de los que estamos aquí -en alusión a los alcaldes que se dieron cita ayer en la sede provincial del PSOE para denunciar la situación, entre ellos los cuatro alcaldes de los pueblos gobernados por el PSOE afectados- tenemos experiencia gestionando el agua nosotros mismos".

Lorenzo también desveló que en la Junta General que tendrá lugar el próximo 8 de febrero en la sede de Galasa "se debatirá nuestra expulsión y el cambio de tarifa al que se han plegado todos los ayuntamientos".

En esta línea, tanto Lorenzo como Segura han alabado la postura del alcalde de Tíjola, Mario Padilla, "por no plegarse a la imposición de su partido" y "gobernar mirando por los intereses de sus vecinos" y aseguran desconocer qué hará y han reiterado que "las tarifas tienen que corresponderse con el coste real que tenga la prestación del servicio".