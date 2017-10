Torrecillas y sus 'lentejas'

El alcalde de Albox, el independiente por CILUS, Francisco Torrecillas, tiene ante sí en estos momentos una dura encrucijada. El ultimátum que ha recibido por parte de sus socios de gobierno, nada más y nada menos que ocho ediles socialistas ahora en el grupo de no adscritos, para que restituya al cesado Francisco Carrillo (hasta el viernes teniente alcalde y concejal de Hacienda) "o si no se queda solo" deja poco margen de maniobra. Así lo ha expresado a este periódico la edil socialista Sonia Cerdán que se reitera en el escrito que presentó su partido en la jornada del martes en el Ayuntamiento con las condiciones para que el pacto de gobernabilidad que alcanzaron hace ahora algo más de un año (concretamente el 2 de agosto) se restituya. "De no ser así cesaremos en nuestras competencias y pasaremos a la oposición", espeta.

Hasta el momento, Torrecillas no se ha puesto en contacto con los socialistas ni vía telefónica ni en persona tal y como apunta Cerdán que considera "inadmisible" haber llegado a esta situación tras haber cesado a Carrillo "por mostrar su oposición al cambio de ubicación del mercado". Algo que para la socialista "no vamos a tolerar. Si cesa a Carrillo tenía que haber cesado a todos porque todos firmamos el comunicado en el que le expresamos nuestra total oposición al cambio del mercado de fruta y verdura".

La situación se ha enquistado aún más tras enviar Torrecillas un mensaje a través de la aplicación móvil Whatsapp a Adela Segura, secretaria de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, en el que responde a las exigencias del PSOE y asegura sobre la situación de Carrillo que "lo haré primer teniente de alcalde cuando me hagas la tarea que te puse. Seguimos negociando".

Cerdán desconoce cuál es esa tarea al no haber tenido comunicación expresa con el regidor pero se mantiene firme al apuntar que si no cumple con lo exigido (respetar las competencias de todos los ediles del gobierno, restituir a Carrillo en sus competencias, no mover el mercado de ubicación y cumplir los 25 puntos del programa del PSOE con el que se presentó a las elecciones en 2015) "nos verá en la oposición y él sabrá cómo gobierna y con quién pacta".

En lo que concierne a la ubicación del mercado, detonante de esta crisis de gobierno sin precedentes, Torrecillas asegura en el mensaje enviado a Segura que "la ubicación del mercado se decidirá teniendo en cuenta lo que se aprobó por unanimidad en la Junta de Seguridad y los informes de los técnicos" y anuncia que "la semana que viene la Policía Local buscará y medirá otra alternativa que será en las calles por debajo del cuartel, como así me sugirió Pérez Conchillo-edil socialista- como ubicación definitiva, en lo que estábamos los dos de acuerdo", descartando así el Recinto Ferial, al que se negaban PSOE y PP.

Torrecillas tiene ahora su particular plato de lentejas. O las toma y el PSOE vuelve o las deja y se queda solo en el gobierno.