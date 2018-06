La VII Carrera Vertical al Torre Laguna volverá a desafiar los límites

La Carrera Vertical al edificio Torre Laguna cumple este año su séptima edición con tres modalidades competitivas, una importante previsión de participantes y la vitola de ser una de las pruebas más prestigiosas de esta modalidad en España. Esta mañana ha sido presentado el evento, que se celebrará el próximo sábado 16 de junio a partir de las 18:00 horas y que contará con algunos de los mejores especialistas de Europa y del mundo en esta particular disciplina, muy exigente físicamente y que obligará a los participantes a ascender en el menor tiempo posible las 28 plantas y 547 escalones del edificio más alto de la comarca del Poniente.

La concejal de Deportes, María José Martín, acompañada del jefe del Parque de Bomberos de Poniente, Juan Marchal; el bombero y miembro de WITL (club 'Where is the limit'), Pedro Vera; y el jefe de informática del Ayuntamiento, José Miguel Orellana, han presentado el evento, que supone un importante esfuerzo técnico para que los espectadores, que se situarán en el hall del edificio, puedan seguirla en tiempo real.

Se han establecido tres modalidades distintas; modalidad A para Bomberos en Carrera vertical contrarreloj individual de 28 plantas y 547 escalones; B Carrera vertical contrarreloj individual para corredores Open; y C con Carrera de 6 kms en circuito urbano llano con llegada en el piso 28 de Torre Laguna para corredores Open. Se permite la inscripción en dos modalidades, abonando solo una, salvo bomberos que pueden inscribirse en las tres modalidades

Pedro Vera ha explicado que “los bomberos realizarán la prueba con el equipo completo compuesto por botas, pantalón, chaqueta, casco y máscara, además del equipo de aire y la botella de oxigeno". Una equipación con un peso superior a los 25 kilos”. El tiempo medio de realización de la prueba por bomberos está en 4 minutos 37 segundos.

El pasado año los organizadores contaron con la participación del campeón David Zapata, que ostentaba el récord de la prueba Crono Open de 2016 en un tiempo de 2,42 horas, y para este año "ya tenemos confirmada la presencia de David Robles, Campeón 2018 de la carrera vertical del Hotel Bali Benidorm” y uno de los mejores del mundo en esta disciplina, explicó.

La edil María José Martín subraya que “esta es una importante cita que no sólo cuenta con un claro carácter deportivo sino que, también, se convierte en una jornada de convivencia en la que disfrutar de un ambiente excepcional. De hecho, en esta edición vamos a contar con la animación en meta de un grupo de música, de gaitas, para poner un toque festivo a la jornada, junto a una exposición de vehículos de época, como un camión de bomberos de 1914 cedido de la colección personal de Pepe Moreno y una muestra de fotografías”.

Las inscripciones se tienen que realizar a través de la página web: imd.elejido.es o directamente en la Casa del Deporte, sita en calle Toledo 160, de El Ejido, hasta el 14 de junio o cuando se agoten las plazas disponibles, que son 250 en la modalidad open y 50 para bomberos.