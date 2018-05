"Voy a trabajar para que mi pueblo se dinamice y no se judicialice más"

Con "mucha ilusión" pero también con un "alto grado de exigencia" y "responsabilidad". Así afronta a partir de hoy Felipe Cayuela la encomienda de ser alcalde del Ayuntamiento de Carboneras. Toma el testigo a Salvador Hernández, su compañero de partido (GICAR) tras haber sido inhabilitado para ejercer empleo o cargo público durante un año por denegar información a la oposición.

El hasta ahora concejal de Hacienda y número dos del partido independiente toma hoy posesión en el pleno extraordinario y desde ese mismo instante "me voy a poner a trabajar por mi pueblo. Tengo un gran equipo humano y tenemos muchas cosas por hacer", explica a Diario de Almería.

El nuevo regidor sabe que tiene un año por delante para trabajar "y luego el tiempo dirá". Cayuela asegura que "a priori" va a estar un año en el cargo hasta la llegada de las elecciones municipales a las que su predecesor en el cargo ya anunció el día de su renuncia hace unas semanas que optaría de nuevo a la Alcaldía. "Un año es política es mucho tiempo. Quiero centrarme en el día a día y trabajar por Carboneras. El futuro nadie lo sabe", explica.

De primeras, Cayuela ya ha anunciado que durante su año de mandato se va a notar su gestión. "Lo primero que vamos a hacer es modificar el presupuesto porque este año, con la nueva normativa aprobada por el Gobierno Central, vamos a poder invertir el superávit en inversiones y gracias a la buena gestión de este equipo de gobierno está claro que vamos a poner en marcha muchos proyectos", comenta.

El nuevo regidor, que aún desconoce la cifra con la que contará debido a que "la liquidación de los anteriores presupuestos aún no está finalizada", tiene muy claro que quiere "dinamizar el pueblo y generar empleo".

En lo que concierne a la crispación política que vive desde hace años el ayuntamiento, Cayuela espera que el "PSOE se dedique más a trabajar y a poner menos trabas y a judicializar la vida política. Les voy a pedir dialogar y que participen y apoyen los proyectos para mejorar Carboneras".

Cayuela considera que "tantas denuncias y juicio no son buenos" porque a su juicio "al final el pueblo sabe quién ha trabajado y quién no y son ellos los que deben decidir quién gobierna y quién debe estar en la oposición".

De hecho, el nuevo alcalde no descarta que la convulsa situación municipal prosiga y tras acabar, momentáneamente, con la carrera política de Salvador Hernández, hagan lo propio con él. "Y ahora irán a por mí", espeta. "Me están denunciando por un montón de cosas y no sé si llegarán más denuncias. Yo tengo muy claro que todo lo que hacemos es correcto. Ni el interventor ni el secretario han puesto una pega en estos siete años de gobierno", añade.

Pese a que Hernández pasa a un segundo plano, Cayuela apunta que "contaré con su apoyo y consejos" pero puntualiza que "ahora me tocará a mí tomar decisiones difíciles y seguro que me equivocaré porque soy humano y cada persona tiene su estilo". Hoy comienza su andadura y el tiempo dirá.