Alicia Heras: "Este equipo de gobierno no va a cerrar la piscina"

En este sentido, aclaró que "la plantilla forma parte de una empresa privada, no pública" y ha advertido que "no pueden pasar a formar parte de la plantilla municipal". De esta forma, ha hecho referencia a un informe emitido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento que es "tajante", en el que queda totalmente claro que "vulnera la normativa vigente".

"No nos gustaría pensar que algún grupo político de la oposición tenga algún interés partidista en que la piscina municipal cierre para criticar al Partido Popular. Esperamos que no sea así", declaró.

La oposición teme un contrato menor

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Adra en la oposición, PSOE, Plataforma Ciudadana Abderitana, junto con la concejal no adscrita insistieron en que el equipo de Gobierno del PP debe "tomar cartas en el asunto" en lo referente a la situación de la piscina municipal. Los ediles, que pidieron que no se cierren las instalaciones mientras se realizan las tareas de reforma para evitar el despido de la plantilla, ahora temen que el PP esté pensando en realizar un contrato menor con una empresa privada para mantenerla. Los tres grupos aseguraron que "parece ser que la solución nueva del PP es este tipo de contrato con una empresa privada que supondría estar renovando contratos a los empleados cada mes, sin una perspectiva de futuro". Al mismo tiempo reiteraron que la "opción de que el Ayuntamiento absorba temporalmente la plantilla es viable". "Si el PP no ve posible esta opción, le exigimos que presente un informe elaborado por los técnicos del Consistorio que certifique si esta opción es viable o no".