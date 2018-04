Carmen López ve "indignante" que no apoyen la prisión permanente revisable

La portavoz del equipo de Gobierno del Partido Popular, Carmen Belén López, consideró "indignante" que los grupos de la oposición PSOE y Plataforma "no hayan votado a favor de mantener la Prisión Permanente Revisable", un instrumento que "responde a un clamor social" y al que "han dado la espalda en el último pleno del Ayuntamiento de Adra".

Carmen Belén López afirmó que "la práctica totalidad de la sociedad abderitana está a favor de que se mantenga la pena de Prisión Permanente Revisable, puesta en marcha en el 2015 por el Partido Popular" y que se encuentra "en consonancia" con la mayoría de los países de la OCDE y de los códigos penales de los países de nuestro entorno.

Por este motivo "desde el Partido Popular de Adra elevamos una moción en su apoyo, para evitar que se derogue esta figura penal, al último pleno de la Corporación Municipal, pero nuestra sorpresa ha sido que ni PSOE ni Plataforma han votado a favor de su apoyo".

Carmen Belén López ve "decepcionante" que ambos grupos "no hayan entendido el sentir de la moción" y que "no se hayan puesto en la situación de las familias afectadas" una situación que "debe estar por encima de intereses políticos" y que debemos considerar "una cuestión de seguridad".

"No podemos entender que Teresa Piqueras y Francisco Fernández se pongan de lado ante una medida que apoya el 80 por ciento de los españoles" y "no apoyen un instrumento pensado para proteger a la sociedad de delincuentes excepcionalmente peligrosos, mientras no esté acreditado que no reincidirán", finalizó la portavoz popular.