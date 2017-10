'Grease, el musical' estará el próximo 28 de octubre en el Centro Cultural abderitano

El Centro Cultural de Adra recibirá el próximo 28 de octubre a las 21:00 horas la obra 'Grease, el musical', un espectáculo producido por Adea Teatro que pondrá en escena a más de una veintena de actores y actrices. El musical se podrá disfrutar por sólo 6 euros. Las entradas ya están a la venta en el Ayuntamiento de Adra (mañanas) y Centro Cultural (tardes).

Grease es un musical de 1971 creado por Jim Jacobs y Warren Casey. El musical recibe su nombre de la subcultura de la juventud obrera de la década de los años 50 cuyos miembros eran conocidos como los "greasers". El musical, ambientado en 1959 en el Rydell High School, sigue las peripecias de un grupo de adolescentes, que se mueven entre las complejidades del amor, los coches y las carreras. ¡Y todo aderezado con los sonidos del primerizo rock and roll!

La historia saltó a la fama en el año 1979 gracias a su versión cinematográfica

Sin embargo, lo que realmente catapultó a 'Grease' a la fama fue su versión cinematográfica (1979), posterior a su estreno en Broadway en 1973 (donde se mantuvo ocho años en cartel). Olivia Newton-John y John Travolta se metían -y siguen haciéndolo- a más de una generación en el bolsillo, interpretando al rebelde Danny Zuko y a la modosa Sandy Olsen.

En el recuerdo colectivo están canciones como "Summer nights", "You're the one that I want" o "Hopelessly devoted to you", que todos hemos tarareado al menos una vez y que encabezarían las listas de ventas inglesas. "Hopelessly devoted to you" fue incluso nominada a un Óscar.

Esta es otra de las iniciativas del Ayuntamiento de Adra por la cultura, para que todos los vecinos y aquellas personas que quieran acercarse a la ciudad disfruten a lo grande de un espectáculo sin precedentes como es este. Así, el próximo día 28 de octubre el Centro Cultural del municipio de Adra se convertirá en un gran espectáculo.