La Hermandad de la Humildad organiza su II Concurso Fotográfico

La Hermandad de la Humildad de Adra ha convocado su II Concurso de Fotografía "Humildad y Esperanza de Adra 2018" al objeto de promocionar y anunciar mediante reproducción en el cartel anunciador de la Semana Santa 2018, con arreglo a las siguientes bases.

Podrán concurrir a este concurso todas las personas que lo deseen, ya sean profesionales o aficionados, sin más excepción que la de no ser miembros de la Junta Directiva o del Grupo Joven de esta hermandad. La inscripción deberán enviarla vía e-mail junto con las fotografías.

El tema será la salida procesional de Nuestra Señora María Santísima de la Esperanza y Misericordia del pasado Domingo de Ramos 25 de Marzo de 2018.

Las obras presentadas no deben haber sido premiadas en otros concursos. Así mismo, si alguna de las fotografías fuera premiada por esta Hermandad, éstas no podrán ser presentadas en otros concursos y/o certámenes, no pudiendo ser publicadas sin la previa autorización de la hermandad antes de la publicación de las mismas. Si esto ocurriese, la fotografía en cuestión sería descalificada, siendo concedido el premio a la que el jurado hubiera calificado en el siguiente lugar.

Cada participante presentará un máximo de 5 fotografías en formato digital mediante WETRANSFER, visitando dicha página web y enviándolas a humildad.esperanzaadra@gmailcom.Las fotografías se identificarán con un título (1 por fotografía).

Se establecen los siguientes premios: La imagen ganadora será el Cartel de la Semana Santa 2019 y recibirá un obsequio regalo. El segundo premio recibirá un obsequio regalo y el tercer premio otro obsequio regalo. El jurado estará compuesto por miembros del Grupo Joven de la cofradía.