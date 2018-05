Mensaje municipal de tranquilidad: "El agua es apta para consumir"

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Adra, César Arróniz, aseguró ayer que el agua del municipio es apta para el consumo humano y, por tanto, no es perjudicial para la salud, "tal y como indica la propia Consejería de Salud de la Junta de Andalucía". Es por ello que quiso enviar un mensaje de "tranquilidad" a toda la población tras las "gravísimas e irresponsables declaraciones de Plataforma Ciudadana Abderitana sobre las condiciones del agua de la localidad".

César Arróniz acusa a Plataforma de recurrir a una "política ruin" por "tergiversar, con mala fe, el contenido de documentos oficiales para sembrar alarma social y así obtener rédito político". Así, exige a Plataforma que "aclare de inmediato" sus manifestaciones públicas "absolutamente malintencionadas" y "no falte a la verdad a los ciudadanos con un asunto tan sensible".

El responsable de Medio Ambiente sibraya que las acusaciones del portavoz de Plataforma "son consecuencia de una mala intención política para dañar al equipo de Gobierno, o de una ignorancia absoluta en materia de agua". Así, explica que la calidad del agua de Adra "se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, que marca los criterios sanitarios que debe cumplir el agua para consumo humano".

Aunque el agua es apta para el consumo humano y no supone ningún problema, insiste Arróniz, algunos de los parámetros analizados periódicamente se ven alterados. "Se trata de una tónica que siempre ha existido en nuestro municipio pero que no supone, en ningún caso, un problema de salud pública tal y como pretende hacer creer Plataforma de forma absolutamente alarmista e irresponsable", aduce. El edil sostiene que "estas pequeñas alteraciones se encuentran muy lejos de incumplir los parámetros que establece el propio marco normativo para calificarla como no apta".