El PP pide incrementar el número de profesionales en el Centro de Salud

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, y la parlamentaria andaluza Rosalía Espinosa, visitaron el centro de salud de Adra, visita solicitada por el PP en junio del año pasado en el Parlamento, y concedida en enero de este año para el pasado jueves. Tras agradecer la atención de los profesionales sanitarios, con los que recorrieron todo el centro sanitario, Carmen Crespo señaló que lo que han detectado ha sido que lo que más se necesita en este centro de salud es amentar el número de personal sanitario.

Según explicó, un problema importante que hay actualmente en la atención sanitaria en la provincia es la cobertura de las bajas y de las vacaciones que se hace "tarde y mal", lo que provoca que los profesionales lleven a sus espaldas "el doble de sus cartillas porque no se hacen sustituciones".

El partido pedirá al Parlamento el refuerzo de Atención Primaria para evitar el colapso

Carmen Crespo manifestó que la Atención Primaria es la "puerta de entrada" al sistema de salud y que por tanto necesita de forma urgente un importante refuerzo de personal sanitario para evitar de esta forma el colapso de las Urgencias de los hospitales.

En el caso de Adra, hay dos equipos de Urgencias, y en los picos de alta frecuentación se ha reforzado el centro con una consulta adicional, pero no se han reforzado las Urgencias, algo que es absolutamente necesario.

La portavoz popular insistió en que "faltan profesionales" y ha señalado que en cierto modo viene motivado por la "fuga de batas blancas" ante los contratos precarios que se hacen en la sanidad andaluza.

Por otra parte, explicó que en Andalucía hay 1.500 centros de salud y en algunos de ellos los recortes de la Junta han provocado la eliminación de los equipos de urgencias formados por médicos, enfermeros y técnicos de emergencias sanitarias. Se trata de un personal que a pesar de ser fundamental para el buen funcionamiento de los centros sanitario y evitar el colapso, aún no ha sido recuperado. Por ello, el PP-A va a solicitar en una Proposición No de Ley, que se debatirá el próximo jueves en el Parlamento Andaluz, "recuperar, en un plazo no superior a seis meses, todos los equipos de urgencia de los centros de salud de Andalucía eliminados en los últimos años".

La portavoz del PP-A en el Parlamento recordó además, como hace un año, el Servicio Andaluz de Salud puso en marcha el "Plan de Renovación de la Atención Primaria" para dar un impulso a la Atención Primaria y con el objetivo de "otorgarle prioridad y conseguir una mayor calidad". Pero lamentablemente este plan, al igual que otros planes de la Junta de Andalucía, ha resultado ser un "plan fracasado lleno de buenas intenciones pero de pocos resultados", como así han reconocido los profesionales sanitarios y los pacientes.

Por ello, el PP también va a solicitar al Gobierno Andaluz "cubrir, de forma inmediata, todas aquellas ausencias programadas de los profesionales sanitarios (permisos y licencias, libranzas de guardia, o bajas por enfermedad, entre otras cuestiones), así como ampliar las plantillas de Atención Primaria, con el fin de dar una mayor estabilidad a la relación equipo básico-usuario".

Por otra parte, el PP va a pedir que "como mínimo se establezcan 10 minutos para atender a los pacientes, empezando por los crónicos, hasta llegar al 100%", ya que así se lo han solicitado los médicos y enfermeros por ser vital para la calidad asistencial".