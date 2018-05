El Pago del Lugar, escenario de la primera carrera de Color Run

Los 5 kilómetros más felices del planeta

The Color Run, también conocida como los 5 kilómetros más felices del planeta, es una carrera única donde celebran la salud, la felicidad y la individualidad, dentro de una lluvia de color. Ahora The Color Run es considerada como la serie de eventos más grande del planeta, desde su evento debut el crecimiento ha sido constante. En 2015 contaba con mas de 225 eventos en más de 25 paises. Aunque los 5 kilómetros son para divertirse, también se enfocan en promover un estilo de vida saludable. Más de la mitad de los participantes corren su primeros cinco kilómetros en esta prueba, lo cual hace al evento uno de los mejores promotores de salud y bienestar a nivel nacional. Desde la organización esperan que esta prueba sea el evento detonante para iniciar una vida más activa y saludable. La felicidad que The Color Run reparte por el mundo es una gran recompensa para los organizadores. Es un evento para todas las personas, sin importar condición física, edad o condición social. El slogan "El 5k más feliz del planeta" fue creado tras ver cientos de expresiones de felicidad de los participantes.