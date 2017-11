Reclaman a Educación que el Griego vuelva a impartirse en el IES Abdera

La lucha de Fernando Ortega con la Junta de Andalucía tiene paralelismos con la pelea bíblica que mantuvieron David y Goliat pero cambiando la ubicación de Israel a Grecia. Este padre de una adolescente lleva batallando desde hace mes con la Delegación de Educación de Almería para que no se suprima la asignatura de Griego en el Bachillerato de Humanidades en el Instituto de Enseñanza Secundaria Abdera de Adra. Una situación que le ha llevado a realizar un tedioso proceso reclamatorio iniciado el pasado 20 de septiembre contra la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la supresión de la citada asignatura a raíz, según señala, "de la presunta prevaricación de la dirección del IES Abdera, así como del Servicio de Inspección Educativa".

"Es vergonzoso. Lo he intentado todo. He agotado todas las vías reglamentarias para dar solución a este problema, y a pesar de disponer de los recursos necesarios para ello, la Consejería no hace ni caso. Llevo un mes y medio sin dormir por este tema", asegura.

Como él, son seis más las familias que solicitaron este año que sus hijos cursaran esta asignatura y esa es una de las razones esgrimidas por parte de la Consejería de Educación para suprimir esta asignatura al apuntar que la normativa vigente otorga a los centros educativos la potestad de dirimir "las materias troncales de opción, las materias específicas y las materias incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración siempre que el número de alumnos que las soliciten no sea inferior a quince".

Desde Educación se estima por válida la decisión de la dirección del IES Abdera de suprimir esta asignatura "en coherencia con su Proyecto Educativo y en el marco de la normativa vigente", apuntan en un escrito remitido a Bescansa tras sus sucesivas reclamaciones.

La solución que le ofrecen a este particular David y a las otras seis familias afectadas pada por cursar esta asignatura a través de la modalidad de educación a distancia "en los centros docentes que impartan Bachillerato de personas adultas que se determine por la Delegación de Educación".

Una respuesta que no satisfizo a los afectados que iniciaron hace unos meses una recogida de firmas para intentar revertir la situación alegando que en el artículo 12 que regula el Bachillerato en Andalucía y al que Educación hace alusión al mínimo de 15 alumnos como mínimo "también se especifica que estas materias se podrán impartir a un número inferior de alumnos cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro".

Una medida que a su juicio era viable porque "la profesora de Cultura Clásica del IES Abdera solo tiene trece horas de su especialidad en su horario haciendo innecesario el incremento de plantilla para dicha impartición", alegan en el escrito los afectados.

También denuncian que el año pasado ocho alumnos si pudieron cursar la asignatura de Griego I y no entienden por qué este año no. Platón, Sócrates y Aristóteles no saben tampoco la respuesta.