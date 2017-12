Diez entidades exigen ya impartir Griego I en el IES Abdera

Siguen sumándose apoyos de colectivos y profesionales que solicitan la impartición de Griego I en el IES Abdera de Adra. Un total de ocho entidades han mostrado ya su apoyo para recuperar esta asignatura: Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC), Federación Andaluza de Estudios Clásicos (FAEC), Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, Departamento de Filología Griega de la Universidad de Sevilla, Departamento de Filología Griega y Filosofía Eslava de la Universidad de Granada, Departamento de Filología Griega de la Universidad de Córdoba y los Departamentos de Filología Griega y Filología Latina de la Universidad de Almería.

Fernando Basanta, padre de una alumna que este curso no ha podido asistir a sus clases de Griego I ante su supresión, mandó este pasado lunes 11 de diciembre una nueva carta a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, "Ninguna de estas entidades debería tener mayor peso en su decisión final que la voluntad de siete alumnos del IES Abdera por satisfacer sus necesidades académicas, una voluntad que han formalizado por escrito ante la Delegación Territorial de Educación de Almería, que desde el primer momento ha encubierto este irracional atropello a la razón por parte de la dirección del centro, realizado desde la más absoluta arbitrariedad y careciendo del más mínimo sustento normativo, regulado por la Orden de 14 de junio de 2016 que desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta regulación permite impartir una materia troncal de opción a un número inferior a quince alumnos, siempre que ello no implique el aumento de plantilla de profesorado del centro, como es el caso que nos ocupa, y cualquier decisión al respecto como consecuencia del ejercicio de la autonomía del IES Abdera debería estar enmarcada y supeditada a esta norma, sin contravenirla, y por descontado, justificada en su Proyecto Educativo, que, por el contrario, no incluye el menor criterio al respecto".

"Precisamente esta ausencia de criterio ha permitido que ocho alumnos de 2º de Bachillerato sí pudieran cursar simultáneamente las materias de Griego I y Griego II el año pasado, habiéndoseles denegado cursar Griego I en el anterior. Semejante irregularidad evidencia una total y absoluta arbitrariedad en la toma de decisiones por parte de la dirección del centro. Además, la profesora de Cultura Clásica no imparte docencia en el momento en que los siete alumnos asisten forzosamente a clase de Literatura Universal, en la que no se han matriculado, lo que hace que la solución al problema sea de una sencillez abrumadora, convirtiendo en insultante la obcecada negativa, al no ser necesario volver a confeccionar el horario general del centro. Le recuerdo que dicha profesora sólo tiene trece horas de su especialidad en su horario, por lo que podría asumir toda la docencia de Griego correspondiente a ambos cursos de Bachillerato, en lugar de la materia de Lengua de 2º ESO, que de acuerdo con el Real Decreto 1834/2008 sobre la atribución docente de las diferentes especialidades, no debería impartir", añadió Basanta, que instó a la consejera: "Entretanto, esperamos de Vd. el regreso a la Razón y al Derecho, antes de que finalice un trimestre sin Griego. Somos muy conscientes de que la adopción de una decisión acertada comporta una extraordinaria dificultad, porque implica contradecir y dar un fuerte tirón de orejas a la Delegación Territorial de Almería. Pero si no lo hace, entonces la responsable de que el asunto se tenga que dirimir en TSJA será Vd, y lo peor de todo es que la solución no llegará a tiempo para los siete alumnos del IES Abdera. Reciba todo nuestro ánimo en su deliberación hacia una respuesta acertada".

Las dos últimas en sumarse a la causa han sido la Universidad de Málaga, a través de su Facultad de Filosofía y Letras. Junto a esta, el Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid se ha sumado también a la causa.