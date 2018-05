El agua paraliza la fuente

Los conocidos Caños de la Novia, una fuente urbana que data del siglo XVIII en el municipio de Vélez-Blanco, está cerrada a cal y canto desde hace una semana debido al desprendimiento de uno de los muros de su perímetro. El Ayuntamiento decidió acordonar la zona y comenzar con los trabajos para rehabilitar uno de sus enclaves turísticos con más encanto y que según su alcalde, Antonio Cabrera, "no puede permanecer mucho más tiempo cerrado".

Este manantial perteneciente a la cuenca del río Segura recibe sus aguas de Sierra María del Parque Natural Sierra María Los Vélez y está situado en la entrada a la localidad, junto al Barranco de la Canastera.

El Ayuntamiento ya tiene en su poder el informe técnico que aconsejó cerrar el acceso a la fuente cuando hace ocho días se produjo el desprendimiento debido a una filtración de agua. "Por la zona trasera hay un paso a un molino de agua y hay un pequeño sifón que ha estado filtrando agua durante bastante tiempo y al final ha terminado recalando en el muro", explica el regidor.

Ahora llega el turno de las obras de reparación, y según la memoria redactada por un perito, el coste asciende a entre 7.000 y 8.000 euros. Una cantidad económica que según Cabrera "no tenemos pero que tenemos que invertir". No en vano, el Ayuntamiento ya solicitó hace unos días ayuda económica a la Confederación Hidrográfica del Segura pero "nos denegaron la petición al ser una fuente ubicada en suelo urbano". El Ayuntamiento también ha solicitado a la Diputación Provincial de Almería "pero todavía no nos han contestado",

El coste de este arreglo es ligeramente alto debido a que, como relata el regidor, "es una zona de difícil acceso al ser una fuente ubicada en una cavidad y para la que no hay posibilidad de acceso con un vehículo (se accede a través de una escalinata) por lo que se precisa una grúa. Eso encarece el precio".

El objetivo de l Ayuntamiento es comenzar los trabajos en los próximos días para que se pueda volver a visitar ya en junio de cara a la temporada estival y el creciente número de visitantes a la comarca de Los Vélez.

Cabrera insiste en que "hay que actuar rápido" y por ello apunta que "si Diputación quiere ayudarnos, las puertas están abiertas. Los ayuntamientos pequeños estamos muy mal económicamente y aunque parezca poco dinero, 8.000 euros es una cantidad importante pero si queremos vender nuestro pueblo de manera turística tenemos que arreglar este rincón único".

No en vano, junto con la fuente de los Cinco Caños, mandada a construir por el primer marqués de los Vélez, y decorada con una lápida de mármol que ostenta los escudos de las familias Fajardo, Chacón y de la Cueva, conforman una visita obligada para los turistas al evidenciar la estrecha relación que el municipo ha tenido siempre con el agua. Como curiosidad, los Caños de la Novia ha ido cambiando tanto su aspecto como el numero de caños. Desde 1.944 tiene cuatro caños con un agua de excelente calidad, como el resto de las numerosas fuentes del lugar.