En busca de una identidad

"Si cada uno va a lo suyo morimos porque somos pueblos pequeños"

El alcalde de Fondón, Francisco Álvarez, afirma que la puesta en marcha de este logo tiene como objetivo "distinguirnos en la Alpujarra como una comarca pese a que no lo somos e intentar con ello trabajar de manera conjunta todos para favorecer el turismo y la generación de empleo". El regidor señala que "si cada uno va a lo suyo nos vamos a morir porque somos pueblos pequeños y tenemos que luchar contra la despoblación". Para Álvarez "no tiene sentido que estando tan cerca como estamos no pensemos en conjunto porque al final es lo que nos va a beneficiar. Tenemos que generar ofertas turísticas conjuntas para que la gente venga a visitarnos y genermos riqueza en todos los municipios que integramos esta comarca".