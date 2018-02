La centrifugación del poder a la periferia (II)

Inevitablemente las tensiones y desavenencias, latentes durante los decenios anteriores, se intensifican en los años setenta, pues se derivan de la transformación de un territorio que ha quedado obsoleto y disfuncional desde el punto de vista político-administrativo, y para el cual se busca una nueva función: que la localidad de El Ejido se convierta en la capital del municipio de Dalías. Las instancias políticas superiores no canalizaron, ni absorbieron el conflicto, caso de haberlo hecho posiblemente el movimiento social, tanto en El Ejido como en Dalías, hubiera disminuido e incluso desaparecido.

La corporación municipal, presidida por Luis Martin Maldonado como alcalde, mayoritariamente muestra su oposición a esta situación de poder no aceptada, y canalizará las aspiraciones de los habitantes del espacio ejidense. En la comisión permanente a celebrar a las veintiuna horas del día 2 de agosto de 1979, en la casa consistorial de Dalías, debía plantearse el expediente de cambio de capitalidad del municipio de la localidad de Dalías a la de El Ejido. La sesión se suspendió debido a los incidentes desencadenados en el núcleo de Dalías. El conflicto se inserta en la línea tradicional de no resignarse a los cambios en municipios modelados a lo largo de muchos siglos, y en el hecho de que, en ocasiones, la razón debe tener en cuenta la tradición.

La realidad es incontrovertible, la historia y la política inevitablemente se desquitan, y cuando no se eligen los acontecimientos son estos los que eligen por las personas, máxime cuando en los planteamientos propugnados para solucionar el conflicto territorial, en el municipio de Dalías, no se caía en la tentación del borrón y cuenta nueva, ya que no se olvidaba la historia. El momento elegido debe considerarse solamente desde la opción ideológica de quien lo propone, pues, precisamente, se toma como momento de referencia aquel que coincide con los intereses que se defienden. En 1979 las circunstancias sociopolíticas no se parecían en nada a las de épocas anteriores: el 3 de agosto de este año varios concejales y el alcalde se reúnen para tratar sobre los incidentes y la agresiva actitud mostrada, en el núcleo de Dalías, hacia la corporación, especialmente con respecto al concejal Juan M. Llerena Pachón, el cual desempeña un papel decisivo a lo largo de todo el proceso, y en el pleno del 4 de agosto de 1979, celebrado por fuerza mayor en la oficina municipal de la localidad de El Ejido, la corporación aprueba el expediente de traslado de la capitalidad municipal del núcleo de Dalías al de El Ejido, por no considerarse viable la segregación debido a la complejidad del poblamiento del espacio ejidense. En el tiempo comprendido entre agosto de 1979 y mediados de 1982 se suceden, de manera encadenada, una serie de escritos, manifestaciones, encierros y otras muestras de conflicto. Algunas actuaciones, ocasionalmente, se sitúan al margen de la estructura política vigente, mientras que otras aparecen como movimientos sociales, organizados por medios informales, para mostrar, en ambos casos, su oposición a una situación de poder no aceptada.

El Consejo Permanente de la Junta de Andalucía, en su reunión del 8 de mayo de 1981, aprueba el expediente de traslado de capitalidad del municipio de Dalías a la localidad de El Ejido en los siguientes términos: "El Consejo Permanente de la Junta de Andalucía, visto el expediente sobre traslado de capitalidad del municipio de Dalías (Almería), del núcleo de Dalías a El Ejido, y examinado el mismo. RESULTANDO: que la Corporación Municipal de Dalías aprobó el expediente por acuerdo pleno del 4 de agosto de 1979, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 303-8 de la Ley de Régimen Local, en el que se recoge el voto favorable de las dos terceras partes de la Corporación, y siguiendo los requisitos establecidos en el artículo 22 del Real Decreto de 24 de junio de 1955, así como los recogidos en los artículos del 34 al 40 del Reglamento de 17 de mayo de 1952, en los que se especifican todos los trámites a seguir. RESULTANDO: que en el expediente del citado Ayuntamiento se acompañan documentos acreditativos de haber sido específicamente consultadas todas las partes afectadas y la publicidad del procedimiento con publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Almería. RESULTANDO: que por la Junta de Andalucía se instó, como es preceptivo, informe de la Real Sociedad Geográfica, cuya resolución se acompaña al expediente. RESULTANDO: que el municipio de Dalías, con una superficie de territorio de 377 kilómetros cuadrados, está formado por dos espacios físicos diferentes, la cuenca de Dalías, valle integrado en la vertiente sur de la sierra de Gádor, separado del resto por un puerto de montañas denominadas Los Atajuelos, y con dos núcleos urbanos, Dalías y Celín, con una economía basada en la agricultura tradicional, y de otro lado los Campos de Dalías, que ocupan la llanura existente entre la sierra de Gádor y el litoral, formado por el núcleo de El Ejido, Balerma y otros menores, que debido a la modernización de la agricultura y al cultivo temprano, ha pasado a ser uno de los principales núcleos de la provincia, contando con el 80% de los habitantes del término municipal. RESULTANDO: que la red de comunicaciones de este Municipio, tanto con la capital de la provincia, como con el resto de municipios, está básicamente formada por la N-340 de Cádiz a Barcelona y el camino de Almería a Dalías, Berja, Ugíjar y Granada, la primera de las cuales tiene carácter nacional y la segunda es una pequeña vía en mal estado y de escaso tráfico, y ambas se cruzan en el núcleo de El Ejido. RESULTANDO: que el 80% de los habitantes del término municipal habitan en el Llano de El Ejido, distribuidos en cinco núcleos de población perfectamente comunicados con el núcleo principal de El Ejido. RESULTANDO: que al mismo tiempo, hay que reconocer la tradición histórica del núcleo de Dalías, que siempre ha sido la capital del Municipio con derecho respetable que puede llevar en un futuro al expediente de segregación del término para la creación de dos municipios distintos. CONSIDERANDO: que esta Junta de Andalucía es competente para la emisión de esta resolución, conforme se marca en el artículo 2, apartado 3, del Real Decreto 698/79, sobre transferencias de competencias de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Administración Local, y que el organismo competente de la misma es el Consejo Permanente, en virtud del artículo 3, apartado 5, del Decreto 3/80 de la Junta de Andalucía, en el que regula las competencias en materia de Administración Local por la Junta de Andalucía. CONSIDERANDO: que en el artículo 35 del Decreto de 17 de mayo de 1952, Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales que regula en su apartado segundo los motivos en los que habrá de fundarse el cambio de capitalidad y en concreto su apartado B) mayor facilidad de comunicaciones, D) mayor número de habitantes, E) importancia económica o beneficios notorios que a los residentes en el término reporte dicho cambio, son de aplicación en el supuesto que examinamos. El Consejo Permanente de la Junta de Andalucía, vistos los antecedentes de hecho y de derecho, acordó aprobar el expediente de cambio de capitalidad del municipio de Dalías, trasladándose ésta del núcleo de Dalías al de El Ejido" (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 10, 23 de mayo de 1981, página 142).