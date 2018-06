Una contienda que encandila y enamora

Las calles de Mojácar vibraron, un año más, con el tradicional desfile de Moros y Cristianos, uno de los momentos más emblemáticos de las fiestas de este municipio de la comarca del Levante almeriense, que evocan la reconquista de la localidad. El desfile fue un auténtico espectáculo visual en el que volvieron a participar casi todos los mojaqueros y otros muchos venidos desde diferentes puntos de la provincia, que nunca fallan a una cita que esta marcada en rojo en el calendario almeriense, además de los vecinos de otras nacionalidades, quienes están totalmente integrados en la zona y sienten también como suyas estas fiestas tan especiales.

Desde primeras horas de la tarde de ayer, las calles de Mojácar eran un hervidero con miles de visitantes. Muchos de ellos previsores, que quisieron coger sitio para ver el desfile con comodidad, sin perder detalle, sobre todo en la Plaza Nueva donde por el bando cristiano los Bandoleros, Cisneros, y Templarios, que ostentaban la Capitanía, así como el bando moro integrado por moriscos Alí Olé, Aljama Mudéjar, Moros Viejos, y Tuareg Mojácar con la Capitanía, desarrollaron una gran exhibición de sus coreografías, engalanados con sus trajes de época. Una vez más, no faltó el colorido y la pólvora como características dominantes de esta tan característica puesta en escena, de gran solera, y que hace que cada año sea mayor la acogida que consigue. Al compás de la música el desfile avanzaba y los tramos de grupos se suceden unos a otros a cada cual más vistoso. Una vez más, el despliegue efectuado por la Guardia Civil y por los agentes de la Policía Local de Mojácar fue ejemplar.

No dejaron nada al azar. Allí donde hubo que cortar el tráfico, se cortó. Todo bajo control para evitar sucesos desagradables que los muchos vecinos y visitantes entendieron a la perfección. La tarde avanzaba a medida que lo hacía el desfile, que no paró de brillar, todas las agrupaciones y comparsas dieron lo mejor de sí pese al cansancio con el trote festivo que comenzaba el pasado viernes por la noche con el pregón y la apertura de Kábilas y Cuarteles, continuaba el sábado con el desembarco para finalizar con el desfile y los nervios previos a él. Todo salió bien, todo estuvo como debía, no faltó detalle. Desde hoy mismo ya ha comenzado la preparación del desfile de Moros y Cristianos de 2019, que volverá con su espectacularidad y su homenaje a la tradición para conquistar los corazones de mojaqueros y sus seguidores foráneos