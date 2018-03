"El día que ganamos las elecciones fue inolvidable"

Purificación Sánchez (Almería, 1968) se convirtió hace 3 años en la primera alcaldesa de la historia de Cantoria. Hasta ese momento trabajaba en el Centro de Apoyo de Desarrollo Empresarial de Cantoria, desde el que se atiende a 8 municipios. Casada y con tres hijos compagina la vida laboral, política y familiar "con mucho trabajo, quitándome muchas horas de sueño y dándole a cada uno el tiempo que le corresponde", apunta. Nosotros le robamos un poco de su tiempo para que haga balance de su periplo como regidora.

-¿Cómo valora estos tres años de legislatura?

-Han sido muy positivos pero también durísimos a nivel de gestión porque hemos tenido muchas dificultades. Nos encontramos un ayuntamiento muy endeudado, con 2,8 millones, hasta el punto de no poder pagar las nóminas el primer mes. Necesitábamos materiales y nadie se fiaba de nosotros por los impagos. Nos vimos en la tesitura de pedir un préstamo de 370.000 euros y tuvimos que acudir a 6 entidades bancarias distintas. Al final lo conseguimos con el BBVA y gracias a esto pudimos salir poco a poco. Hemos tenido muchas piedras en el camino que poco a poco estamos consiguiendo ladear. Ya hemos saneado los más de 800.000 euros de facturas que había sin pagar de incluso el año 2008 y 2009. Ya hemos empezado a llevar nuestro programa electoral con cierta garantía pero aún nos queda gran parte por desarrollar.

-¿Cuáles son los grandes proyectos que afronta de aquí hasta el final de la legislatura?

-Son muchos y vamos a tener que apretar porque llevamos tres años sin poder trabajar debido a las limitaciones económicas. Ya hemos saneado toda la red de agua del municipio y todas las pedanías. Desde septiembre de 2015 ya gestionamos el agua y tenemos menos averías. Queremos comprar inmuebles porque apenas tenemos patrimonio y poder llevar a cabo nuevos proyectos. Ya estamos trabajando en el merendero en la barriada del Almanzora a través del PFEA que estará acabado dentro de un mes. Nos quedan 6 obras que ejecutar a través de Planes Provinciales que en total suman 825.000 euros para el cuatrienio 2015-2019. Está por ejemplo la red del alcantarillado en Almanzora, un muro y una plaza con jardines, aparatos biosaludables, etc., en La Cuesta de la Mina. También un merendero en Cantoria; la reforma de algunas calles para el soterramiento de cableado y una red nueva de agua. El Barrio también contará con una plaza con un mirador hacia el río y arbolado y jardines. Y el proyecto estrella de nuestra legislatura es la potabilizadora de agua que estará en funcionamiento casi con toda seguridad antes que acabe el año. Tiene una inversión de un millón de euros que pagaremos en cuatro años. Con este proyecto conseguiremos que todos los vecinos puedan tener agua potable con una calidad excepcional.

-¿Con qué presupuesto cuenta este año el Ayuntamiento?

-Este año es muy ambicioso y tenemos aprobado más de 6,5 millones de euros.

-¿Cómo lleva el ser la primera alcaldesa del municipio de su historia?

-Lo llevo con mucho orgullo y con mucha ganas de demostrarle a todo el mundo que tanto los hombres como las mujeres podemos desarrollar cualquier trabajo. Mi equipo de gobierno consta de 5 mujeres y dos hombres. Tenemos que demostrar que valemos y más tras volcarse el pueblo conmigo al darnos siete concejales (PSOE) frente a los 5 del PP.

-¿Cómo es su relación con Diputación y la Junta, principales valedores para ejecutar inversiones?

-En principio la relación es normal. Con Diputación tengo una queja, y es que tenemos unas obras de un cuatrienio aprobadas por valor de 880.000 euros y hasta el momento pues solo hemos podido ejecutar dos obras con un valor de 50.000 euros. Me preocupa el tiempo que nos queda para poder ejecutar el resto. Me da la sensación de que por tener un color político distinto al de la presidencia pues no se nos está tratando de la misma manera.

-En estos casi tres años de gobierno, si mira hacia atrás, ¿en qué ha mejorado su localidad desde que usted ostenta la vara de mando?

-Sobre todo veo que en el municipio, entre los vecinos, se respira paz y tranquilidad y hay una armonía que hasta hace poco no había y así me lo demuestran cuando tenemos cualquier acto y convivencia en la forma de participar en todo. Se acercan con confianza al Ayuntamiento y al equipo de gobierno para exponernos sus problemas y sus dudas.

-¿Piensa repetir en la próxima legislatura como candidata por el PSOE?

-Por supuesto que pienso repetir siempre y cuando mi partido me apoye y como no, mis vecinos. Necesito su apoyo incondicional. De momento, me siento muy respaldada y apreciada por mis vecinos. El día que ganamos las elecciones fue un día inolvidable para mí. El ver como una gran mayoría del pueblo apoyó a un equipo de gobierno joven y que nunca había tenido nada que ver con política. Cometemos muchos errores pero también aprendemos y mejoramos.

-A nivel personal, ¿ha merecido la pena cargar con la responsabilidad de afrontar los designios de su municipio?

- Ha merecido mucho la pena tomar esta decisión. Yo tenía mi trabajo y ahora tengo una excedencia de 4 años. Antes trabajaba de 8 a 15 y los problemas los dejaba en el trabajo. Ahora trabajo siete días a la semana y los problemas vienen conmigo. Aún así merece la pena que con mi trabajo e ilusión el pueblo mejore y que mis vecinos estén mejor. Eso es muy reconfortante.