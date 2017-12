¿Cómo domina la clase dominante? (III)

En el primer cuarto del siglo XVII los habitantes de la villa de Berja, tanto los pertenecientes al estado de hijosdalgo como al llano, ricos y pobres, veían como algo lejano y fuera de toda posible intervención suya los acontecimientos que tenían su centro en la Corte, ciudad de Granada e incluso Ugíjar capital de la Alcaldía Mayor de la Alpujarra. El interés se centraba en lo más cercano y en lo que sí podían intervenir, es decir, la política local, en la cual se darán forcejeos, a pesar de ciertas solidaridades, entre grupos y personas para asegurarse el control del gobierno municipal.

Algunos de estos hombres mostrarán un permanente interés e incluso pasión por la política local, es el caso de los hidalgos Francisco López Cabezas y Juan Sánchez Sahagún, cuyas conductas seguirán trayectorias opuestas respecto a los miembros de su grupo.

Francisco López Cabezas fue alcalde ordinario en 1599 y por el estado de hijosdalgo en 1607, 1613, 1615, 1617 y 1627. En 1607 se implanta la "mitad de oficios", sistema que estará en vigor hasta 1620, desaparecerá en los años siguientes, restableciéndose en 1627. De 1621 a 1626 es probable que tuviera un importante protagonismo en las acciones emprendidas por los hidalgos para implantar de nuevo la "mitad de oficios", contemporizando, no obstante, con los diferentes concejos, justicias y regimientos de la villa de Berja. En la sesión concejil del día 9 de enero de 1625 se acuerda que Francisco López Cabezas se traslade a la ciudad de Granada, con salario de seis reales diarios, a seguir pleito contra la villa de Adra por cuestiones de límites entre ambos términos concejiles, y "asimismo el pleyto de la baxa de los censos y diesmos desta billa por la tenpestad de los ayres que hicieron en ella"; sin embargo, tres días después, por circunstancias desconocidas y con un renovado concejo, justicia y regimiento, del que precisamente es uno de los dos alcaldes ordinarios el hidalgo Juan Sánchez Sahagún el mozo, se acuerda que Lucas Martín se traslade a la ciudad de Granada, con salario de cinco reales diarios, a seguir los citados pleitos, exponiéndose a continuación que el concejo, justicia y regimiento saliente había acordado que, con la misma finalidad, marchara a la ciudad de Granada Francisco López Cabezas, "lo qual no tubo efecto por cierto ynconbeniente y no se le dio poder". El protagonismo de Francisco López Cabezas en el contencioso sobre la "mitad de oficios" va en aumento. En la sesión concejil del 3 de enero del año 1627 se expone que la villa "está en quieta y pacifica posesión de que, en estas Alpuxarras, no vbiese distinzión de mitad de officios por el estado de hijosdalgo", y que Francisco López Cabezas ha conseguido, "con siniestra relazión", ejecutoria real para restablecerla; acuerdan apelar esta resolución ante el Consejo de Población/Hacienda de Granada, "porque conbiene se haga luego y no se dé lugar a que tomen la possesión de los dichos officios".

En Berja los factores generados, de una parte, por la dinámica interna de la sociedad (los repobladores y sus descendientes partidarios de que no existiera la "mitad de oficios" y los hidalgos interesados en su implantación) y, de otra, por la acción del Estado (Consejo de Población/Hacienda de Granada, Alcaldía Mayor de la Alpujarra), no actúan en el espacio concejil independientemente sino condicionándose y reforzándose mutuamente.

En los primeros meses de 1627 la política local virgitana se va haciendo cada vez más tensa. En el cabildo del 12 de marzo de este año se dice que "Francisco López Cabeças y Pedro de Baldibia traen muy inquieta esta billa, con los pleytos que le an mobido y cada día le mueben, en bengança de las contradiçiones que haçe esta uilla, para que no entren en ella mitad de offictos por el estado de hixosdalgo", y se acuerda dar poder al licenciado Juan Oliver, cura/beneficiado de la villa, para, con los letrados necesarios, continuar las acciones judiciales tendentes a evitar el restablecimiento de la "mitad de oficios". La concesión de este poder es muy significativa y muestra de las adhesiones y rechazos entre los representantes de las instituciones de la villa, así como, es igualmente sugerente, que el beneficiado Oliver prestara al concejo 400 reales, "que son los que los vecinos mandaron para la fábrica y obra de Nuestra Señora de Gádor, que los prestó para que fuese a Granada el dicho Juan Pardo a la contradición de mitad de officios". En el primer cuarto del siglo XVII, en Berja, como ocurre en el resto de los territorios de la Corona, la política y gestión de lo local se presentan cada vez más secularizadas, pero esta secularización, de las estructuras del poder y de la administración, no significa que el clero abandonara unas prácticas de influencia, que iban más allá de la simple preeminencia estamental, en una sociedad estática, como se pone de manifiesto en los siguientes casos: contencioso sobre la pretensión de derribar la iglesia de San Juan de Beneji a lo que se opone el concejo, choques del beneficiado Oliver, amenazas de excomunión, asunto sobre escaños en la iglesia, donativos para las obras de fábrica de los templos, etc., y especialmente la intervención del beneficiado Oliver en el pleito anteriormente citado.

OTROS ESPACIOS Y TEMÁTICAS

1714, junio 3. Presidio.

Venta del terreno realengo de Las Erillas, y entrega de su importe al predicador.

Archivo municipal de Fondón. Libro capitular del Presidio año 1714.

En el lugar del Presidio en tres días del mes de junio de mill setecientos y catorce años los señores don Diego Vique alcalde, don Matias Vrauo y don Andrés de Palomar rexidores perpetuos, y don Pedro de Valdiuia Aréualo rexidor por el estado noble, concexo, justicia y regimiento de este dicho lugar, estando juntos en su ayuntamiento, como lo acostumbran para tratar de las cosas del servicio de su Magestad y bien público de este lugar, acordaron lo siguiente:

Que por quanto en el cauildo que se celebró el día veinte y tres de abril próximo pasado se acordó vender el pedazo de tierra realengo, que este lugar tiene, que llaman Las Erillas, sobre que se fixó edicto asignando su remate para oi día de la fecha. Y con la condición que a de quedar el camino libre, como lo está por dicho pedazo de tierra, para la seruidumbre de aquel pago.

Y por el dicho edicto consta dar por dicho pedazo realengo quarenta reales que los da Francisco Molina, vezino de este lugar. Y mandaron se haga el dicho remate y para ello se publique dicha postura y con efecto se hizo sauer públicamente. Y se dixo que se remataua por venta real y por no auer auido quien puxara se remató en el dicho Francisco Molina, con la dicha condición que a de dejar el dicho camino libre por dicho pedazo de tierra para la seruidumbre de dicho pago.

Y para que el dicho Francisco Molina vse y disponga de dicho pedazo de tierra, de que se le a echo remate, le otorgan como tal concexo, justicia y reximiento y en nombre de los demás concexos subseguientes y vecinos de este lugar, por quienes prestan voz y capción, escriptura de venta real de dicho pedazo de tierra, con la dicha condición de dicho camino.

En este cauildo se acordó que los quarenta reales que a importado el pedazo de tierra de Las Erillas se le den a el padre maestro fray Manuel de Llerena, predicador que a sido en este lugar este presente año, por quenta de los cien reales que se le deuen de el aguinaldo y Limosna de la Gallina. Y de auerlos reciuido, dicho padre predicador, pondrá su reciuo a continuación de este libro.

Reciuí de el concejo de este lugar de El Presidio quarenta reales por cuenta de los ziento que se me deben de la Limosna de la Gallina, por no aberse pedido en la vezindad.

Presidio y junio quatro de mill setezientos y catorze años.

Fray Manuel de Llerena (firma y rúbrica).