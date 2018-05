El Ayuntamiento reclama a la Junta "inversiones urgentes" en Educación

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, realizó el pasado viernes una visita institucional al CEIP Solymar del núcleo de Matagorda para abordar con su director, Jesús López, la situación en la que se encuentra dicho centro. Acompañado de la concejala de Educación, Julia ibáñez y el miembro de la Junta Local Ángel Callejón, el regidor volvió a comprobar el estado "deplorable" en el que se encuentran estas instalaciones,que "precisan ya de una actuación urgente", según indicó.

Góngora aprovechó para volver a denunciar el déficit que sufre el municipio de El Ejido en infraestructuras educativas. Cuestión que "preocupa mucho a este equipo de gobierno que, desde el inicio de su mandato, ha puesto el acento en reivindicar a la Junta unos centros educativos de calidad conformes a la demanda y necesidades que tienen los más de 18.000 alumnos".

Góngora recuerda a la delegada la cesión de una parcela para construir un centro en Ejido Sur

Para el alcalde, "existe una gran desigualdad en materia educativa, ya que nos encontramos con centros que han sido remodelados que, aunque en minoría, se contraponen con la mayoría de los colegios que precisan de actuaciones considerables y urgentes de ampliación, en materia de accesibilidad, salidas de emergencia, dotación de comedores o reposición de las pistas deportivas. A ello, se suman casos tan fragrantes como el CEIP Solymar que, tras 47 años de antigüedad, requiere sin más demoras de una reforma integral".

De hecho, según el regidor, este centro "es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en cuanto a la planificación educativa" y culpa a la Junta de Andalucía de "su falta de compromiso con un colegio que no admite más reparaciones ni trabajos de mantenimiento porque muchas de sus estructuras, equipamientos o materiales han agotado ya su vida útil, por lo que sólo cabe sustitución". A este respecto, el alcalde explicó que "el Ayuntamiento, que invierte una media de casi 18.000 euros al año por colegio en mantenimiento, ha llegado a duplicar en el CEIP Solymar este gasto al superar los 37.000 euros sólo en 2017".

De ahí que Góngora haya realizado una "llamada de atención a la Consejería de Educación para que se 'pongan las pilas' porque lo que queremos son centros educativos con calidad donde se garantice igualdad de oportunidades". De ahí que le haya pedido a la Junta que "asuma sus competencias y obligaciones, que no siga dilatando proyectos, que se ponga al día en la ejecución de las inversiones, que marque un horizonte, establezca las prioridades y facilite un cronograma con todas las actuaciones a lo largo de los próximos años, a fin de saber cuándo vamos a tener las infraestructuras y necesidades educativas cubiertas".

A juicio del alcalde,"El Ejido precisa de una mayor atención y compromiso por parte del gobierno autonómico para acabar con la situación de carencias de plazas educativas y nuevos colegios que tiene este municipio por la falta de inversión, planificación, los continuos atrasos en la ejecución de proyectos altamente demandados y el nivel de crecimiento poblacional con el que contamos".

Al PSOE también quiso el alcalde eejidense nviarle un mensaje ,al pedirle que "no sea sectario y demuestre una preocupación real por sus vecinos a la hora de realizar sus denuncias". Para ello, dice el alcalde, "tendrán, también, que instar a la Junta a que, por un lado, atienda unas reivindicaciones que son de justicia social y, por otro, a que impulse de forma inminente soluciones efectivas que vengan a solventar el déficit hídrico, sanitario o educativo que lamentablemente tiene este municipio".

El problema de Almerimar

De otra parte, Góngora se refirió a la reciente reunión mantenida con la delegada de Educación en torno al CEIP de Almerimar. A este respecto, el regidor le reprocha que "venga a Almerimar a anunciar el mismo proyecto del año pasado sin aportar fechas de inicio a las obras y sin comprometerse con el tan necesario IES que venimos demandando desde hace 7 años, y para lo que este Ayuntamiento facilitó al gobierno autonómico una bolsa de suelo".

El primer edil ejidense recuerda, al hilo, que "fue la Junta de Andalucía la que decidió, en 2015, no utilizar ninguno de estos terrenos disponibles y apostar por una parcela colindante al actual colegio, a pesar de las modificaciones de planeamiento urbanístico a las que se ha tenido que hacer frente que es, en parte, una de las razones del retraso que acumula un proyecto que tenía que estar para este curso escolar, y que aún desconocemos cuando estará en funcionamiento". Góngora reitera que "este colegio va a llegar muy tarde y no estará ajustado a la realidad de un núcleo de población joven y, por tanto, mucho nos tememos que, como ya ocurrió anteriormente, se va quedar pequeño y no estará dimensionado para resolver el problema de falta de plazas educativas que tenemos". Asimismo, califica de "grave" que, una vez más, la Junta de Andalucía aporte como solución recortar espacios comunes a los alumnos de Almerimar para instalación de aulas prefabricadas.

En la misma línea, el alcalde también subraya que "urgen nuevos centros que permitan bajar los ratios actuales, ya que en el 90% de los casos se está agotando el máximo permitido por ley, es decir, que hay hasta 28 niños en las clases". En este sentido, le recuerda a la delegada "la cesión de una parcela municipal para la futura construcción de un nuevo centro en la zona de Ejido Sur". Una superficie que, con 8.696 metros cuadrados, cuenta con las características idóneas para poder edificar un colegio tipo C2, que venga a descongestionar y a bajar esos altos índices existentes.