El Ayuntamiento le reclama a la Junta 1.100.000 euros de la Dependencia

Cinco meses lleva el Ayuntamiento de El Ejido sin recibir transferencia alguna de la Junta de Andalucía para sufragar los gastos de la dependencia en el municipio, costes que se cargan a las maltrechas arcas locales y que han generado una situación difícil, según reclamó ayer públicamente el consistorio ejidense a través del portavoz del equipo de gobierno, José Francisco Rivera. Según el Ayuntamiento, la deuda asciende a 1.1000.000 euros, cifra que se corresponde con los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017. La última trasferencia recibida fue a finales de diciembre, pero sólo dio para abonar hasta el mes de julio.

"La Junta de Andalucía dice no a la Dependencia, ya que está desatendiendo sus competencias y asfixiando a los Ayuntamientos, que somos los verdaderos prestadores de servicios y sostén de políticas sociales", denuncia Rivera, quien no oculta los problemas económicos que esta situación está generando en las cuentas municipales. A pesar de ello resalta que el equipo de gobierno ejidense está "realizando un esfuerzo enorme, ya que entendemos que es un servicio que no se puede dejar de prestar, manteniendo así nuestro compromiso social con aquellos colectivos más vulnerables". A su juicio, este es un ejemplo más de que "a pesar de las dificultades y la falta de liquidez la verdadera política social la estamos realizando las corporaciones locales".

El Ayuntamiento ha tenido que soportar el importante gasto en los últimos meses

El portavoz municipal solicita públicamente a la administración autonómica que "en lugar de gastar dinero en la reciente campaña de comunicación que ha lanzado con el lema de 'Andalucía dice Sí a la Dependencia', y que no se ajusta a la realidad, que destine esa inversión a financiar las diferentes prestaciones, programas y servicios que son de su competencia y que cumpla con su obligación de atender a las personas en situación de dependencia".

Según recordó Rivera, "los servicios vinculados a la Ley de Dependencia son de competencia y financiación exclusiva de la Junta de Andalucía, pero somos los ayuntamientos los que los estamos prestando sin que la administración andaluza realice las transferencias mensuales como debería hacer. Al no recibir los fondos, el Ayuntamiento ha tenido ya que adelantar cinco meses estas cantidades y pagar a los trabajadores a la espera del abono". Por todo ello, el consistorio reclama a la Junta que resuelva esta deuda para seguir garantizando la prestación del servicio.