Bisturís en pie de guerra

Las hernias inguinales tienen que esperar pacientemente su turno de quirófano en el Hospital de Poniente. Pospuestas sine die. Y las prótesis de cadera, las cataratas o las vesículas necesitadas de cirugía. Todas esperan una llamada, y con especial rabia aquellas que ya tenían fecha fijada para la cirugía. Operaciones de menos prioridad que una intervención oncológica o una cardíaca, sí, pero que suponen cerca del 40% de toda la actividad de quirófanos en el centro ejidense. La práctica totalidad de cirujanos, anestesistas y traumatólogos adscritos a la Agencia Sanitaria Pública Poniente han guardado los bisturís por las tardes, y únicamente realizan su actividad ordinaria de 8 a 15 h. Por las tardes se opera para poder cumplir con las listas de espera, y ahora no se está haciendo. Sucede desde el 1 de mayo y son muchas las razones que lo explican, relacionadas todas con la infradotación de un centro que cubre a buena parte de la población de toda la provincia, pero con importantes carencias de personal.

No hay médicos suficientes. En otros hospitales ofrecen mejores sueldos y más estabilidad, y son muchos los que prefieren marcharse, o rechazar las ofertas del centro ejidense. Esto obliga a sus profesionales a redoblar esfuerzos, trabajar mucho más de lo que deberían si la dotación fuera la necesaria, una actividad complementaria que vienen realizando con profusión, hasta que se ha convertido en 'normal' en los últimos años, y que ahora han dejado en standby porque, para colmo, se les está remunerando muy por debajo de lo que recoge su convenio, en vigor y prorrogado desde 2009. Para terminar de aderezar el 'cóctel', el personal del Poniente, como el de todas las agencias, se considera agraviado con respecto a sus compañeros adscritos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), que gozan de mejores condiciones laborales y salariales, pues dependen del Estatuto Marco y no de un convenio colectivo que, en el caso del Poniente, ni se ha renegociado en una década… ni, advierten, se está cumpliendo.

El modelo sanitario público en Andalucía se divide en dos entes gestores: por un lado el SAS y por otro las Agencias Públicas, que suelen gestionar hospitales comarcales. Desde hace diez años (2008), el Ministerio de Hacienda, a través de la consejería homóloga de la Junta, mantiene un control exhaustivo sobre las agencias, entidades que presentan por lo general importantes déficits en sus cuentas, como sucede en este caso. Así lo exige y ampara la Ley 3/2008 de 23 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Cualquier movimiento relativo a contrataciones, salarios, etc. debe ser autorizado por Hacienda, lo que ha provocado, incluso, que médicos que obtuvieron su plaza en una oposición convocada por el propio hospital no pudieran tomar posesión de la misma durante años. Han sido diversos los conflictos que han terminado en los juzgados en la última década, relacionados casi todos con lo mismo: la imposibilidad del ente gestor de gestionar sin la fiscalización exhaustiva de Hacienda. Y eso es, justamente, lo que todos los actores implicados ahora subrayan: Hacienda tiene que autorizar la recuperación del convenio de 2009. La gerencia lo ha pedido y espera respuesta, que por el momento no llega.

El convenio que no se está cumpliendo recoge que la hora de la actividad complementaria, cuya realización es voluntaria, se abona a 48 euros. En 2012, el año de los recortes en plena crisis económica, entró en vigor el Decreto-Ley que obligaba, entre otras medidas, a reducir el salario de los empleados públicos en un 5%, y un 10% los conceptos complementarios. Según explican todos los sindicatos consultados, en la gerencia del Hospital de Poniente, que por entonces encabezaba Agapita García y posteriormente pasó a manos de Pilar Espejo, se decidió de forma unilateral reducir 10 euros extra por hora complementaria. Se pasó de cobrar la hora a 48 a hacerlo a 32. Ahora, arguyen los sindicatos, el personal del SAS sí ha comenzado a recuperar derechos salariales, pero no sucede así en las agencias públicas, que ya ni siquiera aspiran a equipararse con aquellos, pero sí a que al menos se cumplan las condiciones que se pactaron en su convenio.

De hecho, la mayoría prefieren que se contrate a más personal y dejar de hacer tantas horas, pero además de que hay poca oferta de médicos dispuestos a trabajar en el Poniente, el propio hospital se ha encontrado en numerosas ocasiones con trabas para poder contratar, una situación que, por suerte, se está empezando a revertir según las fuentes consultadas. Aunque a cuentagotas, ya sí se están contratando a algunos nuevos profesionales, pero en cualquier caso sigue siendo insuficiente.

Hasta que el convenio de 2009 no se vuelva a cumplir, los bisturís continuarán a medio gas.