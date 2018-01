Condena al Hospital del Poniente por un paciente que falleció en 2011

El Hospital del Poniente deberá abonar en concepto de indemnización un total de 53.683 euros a la familia de Serafín López Zurita, un vecino de la barriada de Santa María del Águila que falleció durante un ingreso en el recinto sanitario ejidense en el año 2011, y cuya familia interpuso una denuncia por presunta negligencia médica. Según informa el diario D-Cerca y ratificaron a Diario de Almería fuentes del propio Hospital del Poniente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Almería ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la familia del fallecido, por lo que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, adminisitradción de la que depende el centro hospitalario, deberá asumir la responsabilidad patrimonial y los intereses generados desde que se interpusiera la denuncia. Desde el Hospital se rehusó valorar esta sentencia condenatoria arguyendo que nunca comentan decisiones judiciales.

Serafín López ingresó en el hospital ubicado en El Ejido debido a complicaciones respiratorias derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padecía, así como una infección (neumonía) que agravaba su cuadro clínico. Falleció, según la sentencia que condena a pagar la indemnización reseñada a la familia, tras sufrir una descompensación hiperglucémica que pasó desapercibida para los facultativos que le atendieron, y que por tanto no fue tratada a tiempo, motivo por el cual su esposa e hijos decidieron interponer la denuncia.

La sentencia estima en parte el recurso presentado por la defensa de la familia, aunque considera que el hecho de no haber detectado la descompensación glucémica del paciente no puede considerarse la única causa del fallecimiento, ya que se trataba de una persona que presentaba una patología previa, una enfermedad base, que es la "verdadera causante de la muerte" del paciente, que por presentar ese cuadro previo era considerado un "paciente de alto riesgo". Lo que viene a decir la sentencia es que el equipo médico que atendió a esta persona dejó pasar una oportunidad de que se hubiera recuperado, sin que pudiera asegurarse que el resto de patologías que presentaba no le hubieran generado la muerte.