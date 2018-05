Desiderio Enciso renuncia a su acta de concejal y abandona la corporación

Desiderio Enciso anunció ayer oficialmente que abandona la corporación municipal de El Ejido tras formalizar lu renuncia a su acta de concejal, conseguida en las últimas elecciones con la formación Unión Progreso y Democracia (UPyD), aunque actualmente ejercia su responsabilidad como concejal no adscrito, una vez que se disolvió de facto esta formación política a nivel nacional. Se desconoce quién será su sustituto en la corporación de 25 ediles, pues según reveló, "en el municipio hay, que yo sepa, un solo militante de UPyD".

"Yo me presenté a las elecciones con unas siglas y un grupo de trabajo, y a día de hoy en el equipo de trabajo no queda ningún afiliado, ni existe el proyecto", explicó Enciso, quien remarcó el hecho de que ha querido "ser consecuente y dar por terminada la etapa de UPyD, tanto en El Ejido como a nivel nacional". Es por ello por lo que no desea agotar la legislatura como miembro de la corporación en su condición de concejal no adscrito, aseguró.

Enciso ha sido concejal del Ayuntamiento de El Ejido los últimos siete años, tiempo en el que "he trabajado exclusivamente por los vecinos del municipio, como hemos hecho Paco Fernández y todo el equipo", recordó. El ya ex edil aludió a la imposibilidad de "abrir el partido" tras la marcha de la dirección nacional tanto de Rosa Díez como de Gorka Maneiro, como la razón tanto del declive total de la formación como de su renuncia a seguir representando al partido, al que intentó como miembro del Consejo de Dirección Nacional, sin éxito, cambiar de rumbo en pro de su permanencia. "Pero no nos dejaron", subrayó.