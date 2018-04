Habas, 'plastic' y algarabía

El fin de semana grande de San Marcos comenzó ayer en el municipio de El Ejido con una extensa jornada festiva que se prolongó hasta la madrugada y que tuvo dos epicentros populares destacados: la celebración del Plastic Festival, evento de música indie que reunió a varios miles de jóvenes en el Círculo Cultural y Recreativo, y el Día de las habas, que volvió a resultar un éxito de participación, con gran ambiente de convivencia, música y baile en directo y 1.500 kilos de género hortícola que se consumieron en el Parque Municipal. El viento de Levante que acompaña a la feria desde su inauguración el jueves no fue impedimento para los festejos, que se desarrollaron sin incidencias y con gran algarabía.

El Ayuntamiento ejidense se volcó para que todo saliera como estaba prevista, surtiendo tanto de habas como de tocino y vino a todos los asistentes, que hicieron cola pacientemente para conseguir las viandas. Las familias y grupos de amigos se fueron distribuyendo por todo el recinto del Parque al caer el atardecer, mientras en el cercano recinto ferial las atracciones proporcionaban diversión a los más intrépidos. El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, fue el encargado de prender la mecha de la traca que anunciaba el arranque de la tradicional jornada gastronómica al aire libre. A través de esta actividad, El Ejido, municipio históricamente ligado a la agricultura, recuerda las viejas labores del campo con la degustación de las viandas que popularmente se tomaban en los periodos de descanso durante las largas jornadas de trabajo. 380 kilos de tocino, 2.500 bollos de pan y 30 arrobas de vino acompañaron a las habas. Y de nuevo este año se contó con la animación musical de manos de la Asociación 'Francisco Velarde', cuyos miembros desplegaron sobre el escenario un gran arte con lo mejor del folclore y los bailes populares de la tierra.

Y desde media tarde y hasta la madrugada se desarrolló con gran éxito la segunda edición del Plastic Festival, en la terraza del popular 'Círculo' (Recreativo y Cultural) ejidense. Hasta la madrugada, el festival indie contó con las actuaciones de destacados grupos del panorama nacional, andaluz y almeriense, tales como 'Viva Suecia', 'Varry Brava', 'Me & The Reptiles', Bravo Fisher, Galaxina, The Real Me, o Toño, amén de algunos dj's de prestigio. Al evento acudieron espectadores no solo de El Ejido, sino de toda la provincia e incluso de fuera, atraídos tanto por lo importante del elenco de grupos como por las propias Fiestas de San Marcos en sí. El festival contó con la organización de la firma Tack Gang y el área de Cultura del Ayuntamiento, que dirige Julia Ibáñez.