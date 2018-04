La II Carrera Solidaria 'Run SEK For Siyakula' apoya proyectos en Sudáfrica

El Colegio Internacional Sek Alborán organiza en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido la 'II Carrera Solidaria Run Sek For Siyakula' que se va a desarrollar el domingo 8 de abril. Se trata de un evento con inspiración solidariamen el que podrán participar familias, amigos y atletas de todas las edades.

Ayer se presentó esta prueba deportiva con la presencia del alcalde, Francisco Góngora; la concejala de Deportes, María José Martín; el director del colegio, Luis Carlos Jiménez; la profesora de Educación Física y coordinadora de la carrera, Clara López, junto a varios alumnos.

Góngora explicó que "esta actividad tiene una doble finalidad, por un lado promover hábitos de vida saludables en la población en general y en la comunidad educativa en particular y, por otro, recaudar fondos para destinarlos al proyecto Sek For Siyakula de Sudáfrica". Esta iniciativa surgió de la mano de la profesora de inglés Caroline y está tutelado por su hijo y ex alumno Alexander Sánchez, quien recordó que "se puso en marcha en 2011 y tiene como finalidad conseguir ayuda económica para dotar de mejores equipamientos e infraestructuras a la Escuela Qolweni."

Toda la colaboración que aporta la comunidad escolar se ve plasmada en acciones, material o equipamiento para este centro infantil sudafricano, que poco a poco están consiguiendo transformar. En estos años el dinero recaudado ha permitido, según recordó el alcalde, "llevar a cabo actuaciones tan importantes como el vallado del colegio, el acondicionamiento de los baños, la reparación del techo, así como la donación de ordenadores portátiles, cunas y diverso material escolar".