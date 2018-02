La Junta afirma que debe las transferencias de la Dependencia porque no tiene las liquidaciones

En relación a las declaraciones de representantes del Ayuntamiento de El Ejido sobre el pago del servicio de Ayuda a Domicilio, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales aclaró a través de una nota que es el Ayuntamiento el que no ha hecho los deberes, al no haberle entregado las liquidaciones de los meses en cuestión, que van des agosto a diciembre de 2017.

"Los responsables del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido conocen perfectamente que para que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía efectúe el pago del importe de cada mes del Servicio de Ayuda a Domicilio, ellos deben realizar antes la liquidación correspondiente", arguyen desde la Junta.

Según su versión, sin ese paso por parte del Ayuntamiento, no puede validarse el certificado de pago por parte de la Administración Autonómica. En el caso del Ayuntamiento de El Ejido, la Junta afirma que la liquidación del importe correspondiente al mes de julio de 2017 de la Ayuda a Domicilio (ya abonado), no se realizó hasta diciembre. La de agosto de 2017 ha sido completada a mediados de enero de 2018; y las de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 aún no han sido completadas ni presentadas por parte del Ayuntamiento.

"El supuesto retraso en los pagos obedece, por lo tanto, a la demora del propio Consistorio a la hora de presentar las facturas. Sus responsables saben que una vez realizada la liquidación y aprobado el certificado de pago, el abono se está llevando a cabo en menos de un mes, tal y como marca el Decreto de Garantía de Pago", indican.

La aportación de la Junta de Andalucía en 2017 para la atención a personas dependientes en el municipio de El Ejido asciende a 8.150.381 euros.