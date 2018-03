Metapara el Circuito de Carreras

El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido celebró, la gala de clausura del IV Circuito de Carreras Populares. La sala B del Auditorio reunió a numerosos clubes y corredores que disfrutaron de una ceremonia en la que se proyectó un video con imágenes de las seis pruebas que han conformado este programa.

El acto contó con la participación del alcalde, Francisco Góngora; la concejala de Deportes, María José Martín; el presidente del Club Murgiverde, Pepe Palmero; así como representantes de Triatlón Ejido, Where its The Limit, Run04, Muebles Mesa y club de Balerma. Góngora agradeció la colaboración de todos ellos, que, dijo, "junto al IMD han sabido atender la demanda existente en el municipio, ante la creciente afición que ha experimentado el running, con la organización de numerosas pruebas en los diferentes núcleos que, con el tiempo, han ido conformando un calendario que quedó definido hace cuatro temporadas con la constitución del Circuito de Carreras Populares".

Un total de 2.747 corredores han participado en esta cuarta edición repartidos en las seis pruebas, la VI Carrera Popular 'Francisco Montoya', la nocturna de Balerma, III Gran Premio Murgiverde, VII Trail Solidario Cruz Roja, Trail Urbano 'Colegio Liceo Mediterráneo' y XXX Carrera 'San Silvestre de El Ejido'. Además, se ha experimentado un incremento de 1.243 participantes en pruebas de entre 8 y 10 kms, es decir, un 20% más que en 2016.

En categoría femenina la campeona absoluta del circuito fue Paqui Peinado (Murgiverde), segunda reultó Gisela Arrieta (Run 04) y tercera, Ana Rodríguez (independiente). En hombres, el campeón tras la disputa de las seis pruebas fue Jesús Manuel Rodríguez (Run 04), por delante de Álvaro Gómez (Ciudad de Balerma) y Gerardo José Aguilera (Fondón Alpujarra).

Góngora recordó que "esta temporada que ha finalizado ha crecido el número de participantes y carreras, se han incorporado nuevos recorridos tanto por zonas urbanas como de playa, así como más modalidades y categorías con la finalidad de acercar el circuito a corredores de todas las edades y condiciones físicas".

En esta línea, "podemos afirmar que se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo, con novedades como la entrega que se hizo de la Tarjeta de Control a los corredores en la prima prueba. De manera que en cada cita se ha ido sellando y que les permitió participar gratuitamente en la popular San Silvestre".