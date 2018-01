El PP andaluz alerta de la saturación que sufre el Hospital de Poniente

El Hospital de Poniente se ha quedado pequeño, tiene menos profesionales de los que debiera para ofrecer una atención adecuada y sus instalaciones son insuficientes para dar servicio a una población de 300.000 habitantes, cuando fue ideado para atender a 'sólo' 150.000. Son algunas de las conclusiones expresadas ayer por el Partido Popular andaluz a las puertas del recinto hospitalario. Los populares, en boca de su portavoz en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, mostraron su "preocupación" por la atención que están recibiendo los vecinos del Poniente almeriense y calificaron de "urgente" la necesidad de dotar al hospital de mayores medios y más profesionales. En esa línea, Crespo pidió públicamente al ejecutivo que preside Susana Díaz que "no oculte esta situación", además de que "tenga previsión en la situación de alta frecuentación que sufrimos ahora con la gripe, que no carguen en las espaldas de los profesionales sanitarios situaciones muy lamentables que se están produciendo en los hospitales de Andalucía, y que se pongan manos a las obra en las infraestructuras que se necesitan y en las sustituciones y contrataciones". En definitiva, "más agilidad, que en estos momentos lo está demandando la población". Para ello ya se ha pedido un pleno extraordinario de la cámara andaluza. La portavoz popular ofreció unos datos que, según explicó, han sido aportados por los propios profesionales del Hospital de Poniente. Crespo se quejó de que la Junta no le está permitiendo a sus parlamentarios visitar los hospitales andaluces para evaluar el problema y escuchar a los profesionales, y aseguró que "en junio pedimos visitar 25 hospitales andaluces y hasta la fecha solo nos han permitido acudir a cinco, siendo el de El Toyo el único de Almería". En los datos referidos, la comarca del Poniente sale muy mal parada. Según el PP, el tiempo medio de espera para operaciones quirúrgicas es de 42 días en el Hospital de Huércal Overa, de 55 en el de Torrecárdenas y de 62 en el del Poniente. Además, la propia portavoz indicó que "tenemos dos camas por cada 1.000 habitantes, cuando la media andaluza, que ya de por sí es muy baja, tiene 2'6, o la media nacional tiene 3'4". Los populares también aseguran que se han destruído recientemente 99 puestos de trabajo en la sanidad pública.

La también parlamentaria Rosalía Espinosa abundó en estos datos y puso el foco en la saturación de Urgencias, especialmente ahora que la gripe está generalizada: "Hasta el invierno de 2016 los picos de frecuentación en Urgencias era de 500 a 520. Durante este invierno se han superado las 620 personas atendidas, y se ha llegado a 650 personas en un día en el Poniente. Esto lo tienen que atender siete médicos, que salen a dos o tres minutos por paciente; y con una gran preocupación por personas que llevan más de cuatro o cinco horas en la sala de espera". Espinosa también resaltó que "un solo pediatra puede atender al día a entre 80 y 100 niños; existe mucha preocupación sobre esa presión asistencial de los profesionales, la rebaja de calidad que puede darse y la posibilidad de cometer fallos". A su juicio, la únicasolución pasa por "ampliar las urgencias" y que el ejecutivo andaluz "saque del cajón el proyecto, que ya está redactado", para acometer esa obra.

Y justamente en un cajón, según se indicó en la comparecencia ante los medios, dice el PP andaluz que está el proyecto de Hospital de Día Oncológico en el propio recinto del Poniente, que según explicó el alcalde ejidense, Francisco Góngora, fue comprometido "aquí mismo hace justamente un año por Susana Díaz". El primer edil corroboró que el hospital ubicado en El Ejido "se ha quedado pequeño" y resaltó al hilo de dicho servicio oncológico que es una necesidad prioritaria y urgente: "Pacientes con cáncer que tienen que recibir quimioterapia, o radioterapia no pueden; ya anunció la presidenta de la Junta que estaría en marcha a lo largo del año pasado, y vemos que desgraciadamente no es así". A juicio del regidor, las carencias son también importantes en otras especialidades, resaltando sobre todo la de neurología: "Es de capital importancia, cualquiera sabe de lo importante que es una pronta atención a cualquier persona que sufra un ictus", así como en las propias urgencias, en reumatología, o en cardiología, que "necesita un refuerzo".