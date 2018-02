El PP solicita que el Hospital de Poniente se integre en el SAS

El Partido Popular de Almería lleva tiempo abanderando la lucha por una atención sanitaria mejor en la comarca del Poniente, denunciando situaciones de saturación en los centros y de agravio entre los profesionales del Hospital de Poniente, (que no dependen del SAS, sino de una Agencia Pública Empresarial Sanitaria), frente al resto de compañeros. Reivindicando más medios humanos y más espacio para el hospital de referencia de un territorio que ya supone la mitad de la población de toda la provincia, según remarcaron ayer los parlamentarios almerienses del PP-A y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, que realizaron una visita a las instalaciones hospitalarias. El director gerente de la agencia pública, José Antonio Hernández Sáez, los guió durante el recorrido por las dependencias.

El alcalde pide a la Junta que el hospital deje de ser comarcal y se convierta en Hospital de Especialidades, y lo dijo de forma taxativa: "Eso es ineludible, tiene que ser sí o sí, porque si se quiere prestar una atención sanitaria a la altura de las necesidades, el hospital tiene que ser de Especialidades, no hay otro camino". Por su parte, la portavoz del grupo popular en el parlamente, Carmen Crespo, aseguró que el PP presentará una proposición no de ley para que "este hospital sea del SAS, no puede ser que dependa de una gerencia, es urgente que se integre en el SAS".

Pedirán explicaciones a la consejera por el retraso en implantar servicio de oncología

Todos coincidieron en que lo más imperioso en este momento es "ampliar las urgencias, con más espacio y más profesionales", así como poner en marcha servicios específicos vitales como el de neurología o el de oncología pues, según resaltó Rosalía Espinosa, "las únicas instalaciones que tienen para oncología se limitan a un cuartillo", según pudo comprobar durante la visita al recinto. Al hilo, Espinosa anunció que "le vamos a pedir explicaciones a la consejera en la próxima comisión; Susana Díaz anunció para 2017 el servicio de oncología y ya estamos en febrero de 2018 y no se ha implantado, y únicamente hay unos pocos metros cuadrados destinados a este servicio".

Los parlamentarios populares pusieron cifras a las necesidades mínimas que la Junta, a su juicio, debería cubrir inminentemente en el centro ubicado en El Ejido: "Cinco médicos de urgencias, poner en marcha un servicio de neurología con al menos cinco médicos para empezar, al menos un cardiólogo más y tener un servicio de oncología en condiciones".

Los parlamentarios, entre los que también acudió Amós García, se mostraron especialmente preocupados por el servicio de oncología, ya que explicaron que "la mitad de los casos de esta enfermedad en la provincia de Almería se diagnostican en la comarca del Poniente". Es por eso que denunciaron que se está sufriendo un doble éxodo, el de "los pacientes que se van en masa a la sanidad privada o sufren las consecuencias de quedarse en la pública y los profesionales, que se marchan a otras provincias o comunidades autónomas, y en algunos casos a otros países, porque tienen concidiones laborales mucho mejores". Es lo que calificó Rosalía Espinosa como la "fuga de batas blancas", que, dijo, "en Andalucía ha costado la pérdida de miles de profesionales, entre médicos y enfermeros".

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, insistió en la necesidad de que el Hospital del Poniente dependa del SAS. "Pediremos en la proposición no de ley que sea un hospital plenamente integrado en el SAS. Así se haría más rápido y con menos trabas la ampliación de instalaciones y personal que necesita la comarca del Poniente". Al respecto, expresó que espera que dicha propuesta "sea apoyada por todos los grupos políticos, por sentido común", y también la "urgente e imperiosa" ampliación que se necesita para un Hospital que,como coincidió en remarcar el alcalde Fancisco Góngora, "se hizo para 150.000 y atiende ya a 300.000 personas".