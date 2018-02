Pasos de peatones en clave romántica por San Valentín

El Ejido despertó ayer, 14 de febrero, Día de San Valentín, con frases de amor impresas en los principales pasos de peatones de la ciudad, que sorprendieron gratamente a los vecinos y viandantes en algunas calles del centro de la ciudad.

Se trata de una acción promocional del 'Plastic Festival', que llenó las calles de fragmentos de canciones de las bandas que actuarán en este festival. Así, durante la madrugada se actuó en una selección de pasos de peatones para que desde primera hora de ayer pudiera verse entrelazada con la vida cotidiana de los ciudadanos una iniciativa fuera del ámbito comercial y económico, y puramente artística.

Ubicados en las vías: Bulevar, Iglesia, Lobero, Constantino, Cervantes y Auditorio

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, la concejala de Cultura, Educación y Juventud, Julia Ibáñez, junto a los organizadores del evento, realizaron un recorrido a pie para leer los textos de amor repartidos por el centro de la ciudad. Para su impresión se utilizó pintura fabricada con resinas acrílicas termoplásticas de secado al aire libre y en mate. Además, dispone de un acabado de gran adherencia y rugoso que proporciona un alto grado de antideslizamiento.

Los organizadores, además, realizaron un video de esta llamativa campaña con la reacción de los viandantes y la preparación previa, para difundirlo en redes sociales. Los versos estuvieron repartidos en pasos de peatones de: Bulevar, calles Iglesia, Lobero, Constantino, Cervantes y Reyes Católicos; y en la rotonda del Teatro Auditorio.

Las frases corresponden a canciones de Viva Suecia, Varry Brava, Galaxina y Bravo Fisher y se seleccionaron bajo la premisa de no disponer e género, es decir, que pueden estar pronunciadas o dirigidas tanto por y para hombres como por y para mujeres.

Así, durante la jornada de ayer se pudieron leer versos y frases como:

"Ven a verme un día, yo te espero de por vida", de Viva Suecia; "Salta al mundo y sé feliz", de Viva Suecia; "Nos vimos sólo para amanecer, en la isla que siempre soñamos", de Varry Brava; "Dos fugitivos que buscan sellar, un instante en la eternidad", de Varry Brava; "Aún recuerdo aquella luz, nadie brillaba como tú", de Galaxina; "Enséñame otro lugar, que no conozca nadie más", de Galaxina; "Haría lo imposible, por ser tu imprescindible", de Bravo Fisher! y "Me abrazaré a ti tan fuerte, que ni la muerte nos llevará", de Bravo Fisher!

El municipio de El Ejido acogerá el próximo mes de abril el Plastic Festival, con varios grupos de música independiente del momento y Dj's de éxito. Se trata de la II edición de este gran evento dirigido a jóvenes y no tan jóvenes, que se celebrará el próximo 21 de abril en la Terraza del Círculo Cultural y Recreativo, y que va a constituir una de las propuestas musicales más llamativas de las organizadas dentro de la programación con motivo de las fiestas en honor a San Marcos.

El festival está organizado por TACK GANG con la colaboración de la concejalía de Educación, Cultura y Juventud. Arrancará a las 16:00 horas y se hará extensiva hasta bien entrada la noche con la actuación de numerosas bandas indie y de reputados Dj's como 'Viva Suecia', 'Varry Brava', 'Me & The Reptiles', Bravo Fisher, Galaxina, The Real Me, o Toño, entre otros.

Las entradas ya se pueden comprar en la propia concejalía de Cultura, en los establecimientos colaboradores así como a través de la web www.plasticfestival.com.