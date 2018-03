El Pleno debatirá hoy la subida del 30% en la tasa del agua

El Pleno Municipal de El Ejido abordará hoy miércoles a partir de las 10:00 horas una sesión ordinaria con un total de 11 puntos en el orden del día, si bien es uno introducido con carácter de urgencia, y que se debatirá al final de la sesión, el que se espera que deje un debate más intenso y que genere más polémica: el incremento del 30% en la tasa de agua, como ya anunció el lunes el equipo de gobierno, debido al coste que se debe asumir del agua desalada.

Francisco Góngora matizó ayer la información ofrecida el lunes por el jefe municipal de Obras, Dionisio Martín, y aseguró que "el gobierno local no tiene ninguna intención de subir el precio del agua" (en referencia a nuevas subidas, además de la que se debatirá mañana), "salvo que nos trasladen nuevos costes de desalación", al tiempo que pidió a los grupos de la oposición "un ejercicio de responsabilidad, que entren en el fondo de la cuestión y planteen cuáles serían sus alternativas sin crear confusión". El alcalde reiteró que "si no nos ponemos manos a la obra para recuperar nuestros acuíferos no hay futuro para la agricultura. Sin agua no hay futuro".