Salud negocia con los médicos que no hacen horas extras en el Poniente

El delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Almería, José María Martín, reconoció ayer que se encuentra "abierta la negociación" con parte del personal médico del área quirúrgica del Hospital de Poniente, facultativos que, desde que se inició mayo, han dejado de hacer horas extraordinarias arguyendo, según hizo público el sindicato CC.OO. la pasada semana, que muchas de las horas que realizan por las tardes con el objetivo de reducir las listas de espera no son remuneradas o están mal pagadas.

Martín sostiene que "cualquier incremento del gasto necesita un respaldo presupuestario y nuestro presupuesto de gestión es el que es", sin obviar que "nuestra pretensión es que todo el mundo esté lo más contento posible, satisfecho con su labor y que se sienta bien reconocido en su trabajo, pero los profesionales saben perfectamente que no es una cuestión baladí que el presupuesto no sea ilimitado". Su misión, entiende, es "impulsar la buena relación entre la gerencia y los profesionales, y me consta que el gerente y todo su equipo están en contacto permanente para solucionarlo".

Los facultativos afirman que estas horas o no las cobran o no están bien remuneradas

El director gerente de la Agencia Sanitaria Poniente, José Antonio Hernández, reconoce al hilo que existe el problema, el cual achaca "fundamentalmente a una deficiencia de médicos que hay no solo aquí, sino en toda España en general", aunque tranquiliza a la ciudadanía al indicar que "no hay que alarmarse, no está afectando al funcionamiento normal del hospital, ni por supuesto de las Urgencias". Reconoce que "hay operaciones que se programan por la tarde y que no se están realizando, y eso puede repercutir un poco en las listas de espera de algunos quirófanos, porque esa actividad extra para, precisamente, disminuir la demora no se está haciendo".

El máximo responsable del centro recuerda que el trabajo que han dejado de hacer algunos profesionales son "suplencias voluntarias" y que en ningún caso "están obligados a realizar esas horas". Así, en la situación actual y a causa de estas circunstancias "priorizamos mucho más" en el orden de las intervenciones quirúrgicas.

Con todo, el gerente del recinto hospitalario se muestra comprensivo con una reivindicación que "están en su derecho de solicitar", así como optimista, si bien llevará un tiempo alcanzar un acuerdo. "Esto es un hospital público, con financiación pública, esto no es una empresa que uno coge un cajón y saca los billetes y soluciona el problema", describe, y reitera que "esto tiene sus trámites, sus autorizaciones; estamos negociando para ver si es posible, si no todo, parte de lo que solicitan estos médicos".

Hernández también comentó la reciente comunicación del sindicato USO sobre el personal de limpieza del centro, que arguye que se ven obligados a realizar funciones para las que no están cualificados. "Ese asunto está pendiente de que se dirima en los tribunales. En primera instancia nos dieron la razón, pero se tiene que resolver el recurso de la empresa. Nosotros creemos que la empresa en su momento ganó un concurso para prestar un servicio que tenía unas condiciones, y las tienen que cumplir".