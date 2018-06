Las 28 plantas del Torre Laguna ya esperan la VII Carrera Vertical

Los bomberos del Poniente han conseguido convertir en poco más de un lustro la Carrera Vertical al Edificio Torre Laguna en todo un clásico nacional de este tipo de pruebas, que tienen numerosos adeptos en todo el mundo por lo exigente y, a la vez, peculiar de su desarrollo. Se trata de ascender en el menor tiempo posible las 28 plantas y 547 escalones que separan el suelo firme del punto más alto del edificio. Ayer se presentó oficialmente la prueba, que este año se celebrará el sábado 16 de junio a las 18:00 horas y que promete convertirse en toda una fiesta del deporte, con la participación de bomberos de distintos puntos del país y deportistas en general.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el día 14, o cuando se completen las 300 que ofrece la organización, de las cuales 50 están reservadas a bomberos. Habrá tres modalidades de competición: la A, para bomberos en carrera vertical contrarreloj individual de 28 plantas y 547 escalones; la B, contrarreloj individual para corredores Open; y la C, con carrera de 6 kilómetros en un circuito urbano llano por las calles anexas al edificio y con llegada en el piso 28 de Torre Laguna, para corredores Open. Se permite la inscripción en dos modalidades, abonando solo una, salvo bomberos que pueden inscribirse en las tres modalidades.

Los espectadores podrán seguir la competición a través de una pantalla gigante

La organización de esta prueba exige un importante despliegue técnico, ya que para poder seguirla son necesarias varias cámaras y numeroso material tecnológico, de cuyo despliegue se encarga el área de informática del Ayuntamiento ejidense, que da cobertura a la prueba junto al Instituto Municipal de Deportes. Sus dos representantes, José Manuel Sánchez y José Miguel Márquez, respectivamente, presentaron la prueba junto a la edil de Deportes, María José Martín; el bombero miembro del equipo 'Where is the limit', Pedro Vera; y el Jefe de Bomberos del Poniente, Juan Marchal.

Varias novedades trae la séptima edición, que como siempre podrá ser seguida por el público a través de una gran pantalla desde el hall del edificio. Se establece la posibilidad de participar por equipos de cuatro miembros, en los que deberán estar representados ambos sexos. Para computar el tiempo se sumará el de los cuatro. En el caso de los bomberos, los equipos serán de tres. A los corredores les esperará en la meta música de gaitas en directo, mientras que en los aledaños del edificio habrá animación para los niños, se podrá contemplar un vehículo de bomberos del año 1914 (cedido por Pepe Moreno), así como una muestra de fotografía. Además, se celebrará una carrera de exhibición con miembros de todos los servicios de emergencias y cuerpos de seguridad, que participarán con sus indumentarias de trabajo. De igual forma, también en la carrera de bomberos éstos deberán ir ataviados con los trajes y todo el material profesional, un equipamiento que supera los 25 kgs. lo que multiplica la exigencia física del reto. No obstante, el tiempo mediode los bomberos en ediciones anteriores no llega ni a los cinco minutos. La aspiración será de nuevo este año volver a superar los límites.