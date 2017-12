Las 1000noches... de boda

Casarse por lo civil es una acción cada vez más habitual entre las parejas de hoy en día, que con frecuencia eligen este tipo de enlaces en detrimento de las tradicionales bodas católicas. Esto ha abierto numerosas oportunidades a hoteles y restaurantes, que ya no solo organizan los banquetes, sino todo lo concerniente a la unión, incluido el propio acto del enlace en sí. Sin embargo, en El Ejido la opción de que las parejas puedan casarse prácticamente en cualquier lugar es relativamente reciente. Hasta 2010, y desde el 1 de abril de 1995, los enlaces civiles se formalizaban sí o sí en la Casa Consistorial. A partir de 2011 se sumaron hoteles y restaurantes, y no sería hasta 2012 cuando se utilizara por primera vez para un enlace el pintoresco Castillo de Guardias Viejas. Hace unos días el Ayuntamiento celebraba su boda número mil. Mil historias en 22 años en las que no ha mediado sacerdote alguno, y sí concejales, alcaldes y funcionarios con poder legal para casar. Vanesa y Antonio lo hicieron el 18 de noviembre en el Castillo de Guardias Viejas. Para ellos fue el número redondo, la boda 1.000.

Dice la estadística que es los sábados el día preferido por las parejas en estos 22 años, aunque la tendencia de casarse los viernes también tiene muchos adeptos últimamente. Hoy por hoy, cuando los novios tienen a su disposición multitud de lugares para el enlace, y no solo el propio edificio del Ayuntamiento, sigue siendo éste el lugar elegido por la mayoría cada año, aunque los hoteles y restaurantes tienen cada vez más presencia, seguidos muy de cerca por el Castillo de Guardias Viejas, del que se puede utilizar tanto la parte de abajo como la terraza superior, con espectaculares vistas al mar. Ha sido este 2017 inacabado el año en que más bodas se han celebrado en el Castillo, con 15, dos más que en 2016 que, por cierto, es el año de toda la serie histórica con mayor número de enlaces civiles en El Ejido, un total de 117. Los datos confirman que en estos tres últimos años se ha producido un importante repunte en las bodas civiles celebradas en el municipio. En el 2017 ha habido 78 (hasta el 18 de noviembre), mientras que en 2015 fueron 80. Para el 2018 ya hay trámites en marcha para 19 enlaces.

La Ordenanza Municipal número 40 regula las tasas a abonar por los enlaces, en función del lugar escogido y la fecha. Casarse en fin de semana cuesta 100 euros si es en el Ayuntamiento y 200 en cualquier otro lugar que no sea el Castillo, pues en este caso el precio sube a 600, por el uso privativo de una instalación municipal.

La opcion de la unión de hecho ha sido escogida en estos 22 años por 734 parejas, de las cuales 54 lo han formalizado este 2017, nueve más que en 2016.