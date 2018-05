Osorio Rodríguez lidera la representación sindical de la mayoría de los médicos que han dejado de realizar servicios complementarios, aglutinados en la coalición que forman la Lista Independiente de Médicos del Poniente (LIMP), que preside, y el Sindicato Médico de Andalucía. Este cirujano granadino echó raíces en Almería, donde formó una familia. Tras su periodo de formación en el Hospital Clínico de Granada, lleva casi 12 años en el Poniente. "Ahora mismo prácticamente todos los días hay cirugía de tarde, y aun así vamos justos para llegar a la lista de espera", explica a Diario de Almería sobre la situación previa al parón. "Se está transformando una cosa puntual, que hacemos de forma voluntaria, en una sobrecarga importante. Hay días que cuesta encontrar profesionales para cubrir un quirófano", subraya. "Y ya que lo tenemos que hacer para llegar a las listas de espera, queremos una compensación adecuada a lo que tenemos en nuestro convenio", reivindica. Osorio tiene muy claro, al igual que sus compañeros, cuál es el objetivo de esta protesta: "Lo único que pedimos es que se cumpla lo que viene recogido en nuestro convenio. Queremos cobrar como cobrábamos en el año 2008. No pedimos ni que lo suban, ni que lo cambien, ni que nos equiparen con el SAS, sino que se respete el convenio colectivo, porque una cosa que siempre hemos tenido en las agencias es que el convenio se lo saltan cada vez que les viene bien, aunque eso en nuestro caso pasaba sobre todo con los anteriores gestores", matiza. De hecho, poco tiene que achacarle al equipo gestor comandado por José Antonio Hernández desde febrero de 2017, que "nos transmite que está atado de pies y manos, y me consta que está haciendo mejoras por ir recuperando el convenio". Su principal crítica es a la Junta de Andalucía, pues "siempre tiene un no de entrada ante cualquier reivindicación, aunque sepan que no llevan razón", indica.

Al igual que la gerencia se muestra comprensiva con los médicos, este representante de los trabajadores también dice entender que "nuestro hospital tiene un déficit serio, tiene orden de ahorrar sobre el presupuesto establecido y están haciendo un esfuerzo, intentando ofrecer contratos más atractivos y empezando por fin a contratar a algunos profesionales, están por la labor y su talante es bueno, pero no es suficiente". Y es que, subraya, "aquí se trata de solucionar un problema de sobrecarga de trabajo, de hecho hay una normativa europea que dice que tenemos que trabajar un tope de 48 horas semanales".

La raíz del problema, según la opinión de Osorio Rodríguez, es la concepción en sí de las Agencias Públicas, un "experimento" para "hospitales relativamente pequeños en función de la población para la que están diseñados. Fracasan porque si le pides a un gestor que con el mismo dinero del año pasado opere al doble de personas… no salen las cuentas". Para colmo, abunda, la situación actual en España es de que "no hay médicos, y en pocos años se van a jubilar entre el 30% y el 40% de los que hay actualmente; los MIR no dan abasto para cubrir jubilaciones. Hemos estado en precario no solo porque no nos dejaban contratar... sino porque no había a quien contratar".