"Soy ejidense y la situación la sufro en lo profesional y en lo personal"

Inmaculada Gómez sigue trabajando al lado de su casa pese a haber recibido dos ofertas atractivas en los últimos meses para mudarse de hospital: una interinidad y un contrato de larga duración. Los ha rechazado, pese a todo. Natural de El Ejido, esta anestesióloga (uno de los servicios con mayor necesidad de incorporación de profesionales) con 13 años de antigüedad en el Poniente sabe como nadie cómo repercuten en los pacientes de la comarca tanto los aplazamientos quirúrgicos como la infradotación general que se sufre en el hospital. "Recibo muchísimas llamadas de amigos, conocidos o familiares que les han suspendido una operación, o les han retrasado una consulta sin fecha... sufro esta situación en lo profesional y en lo personal", admite.

Los anestesistas están muy cotizados hoy en día, porque hay pocos. Cuando, además, atienden los servicios complementarios por las tardes, o doblan turno para que no se resienta la actividad ordinaria, la sobrecarga de trabajo es palpable. En el caso de Inma, esto le ha llevado en muchas ocasiones a hacer hasta 90 horas semanales. "En los dos últimos años, que es cuando más se ha notado la subida de horas, he podido hacer una media semanal de 60, entre jornada ordinaria, extraordinaria y guardias. Y hasta 90 muchas semanas. Es excesivo", arguye. "Yo no tengo hijos, pero para las personas que tienen una familia es imposible compatibilizarla con el trabajo".

El principal (de los muchos que advierte) problema a juicio de esta profesional, militante del sindicato CC.OO e integrante de su lista para las próximas elecciones sindicales en el centro, es que "desde que se hizo, el hospital se quedó pequeño para cubrir toda la población que cubre. Se ha hecho y hacemos mucho trabajo, pero la población aumenta y los recursos no". De hecho, subraya que "atendemos prácticamente a la mitad de la población de esta zona de la provincia, y Torrecárdenas a la otra mitad, pero con muchos menos recursos, con una gran diferencia entre el volumen de trabajo que tenemos y el personal disponible". Abundando en el agravio con respecto al SAS, asegura que "los presupuestos para las agencias siempre son mucho más bajos que lo asignado a los hospitales del SAS. Menos recursos materiales, para dar salida a las mismas necesidades de nuestra parte de la población".

Las cuentas de Inmaculada Gómez sobre las suspensiones de operaciones desde el 1 de mayo son claras: "Para mayo había previstos 126 quirófanos extraordinarios, y cada quirófano supone una media de 3 operaciones, pues en algunos casos se opera a dos personas, en otros a cuatro o a cinco; en abril se hicieron 110 servicios extraordinarios, en ambos casos sale a más de 300 operaciones. Las suspendidas en mayo no tienen fecha asignada, pero seguramente se irán a meses, y en muchos casos se dejará de cumplir con la Ley de Garantía de Lista de Espera". Esta norma, de 2001, recoge la obligatoriedad, en casi todas las operaciones quirúrgicas, de soportar una espera máxima de seis meses. "Es imposible cumplirla", reconoce.

¿Y la solución está cercana? Esta profesional asegura que "la gerencia nos recibe, nos escucha, pero siempre dice lo mismo y no avanzamos, está enrocada en que espera la respuesta de Hacienda, que la reivindicación es muy justa y razonable, pero que dependen de la respuesta de Hacienda".