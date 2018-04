Los más fuertes, los más rápidos

Un total de 128 atletas repartidos en 32 equipos formaron parte de la primera y exitosa edición de 'El Ejido Challenge', un evento organizado por The Box of Carlos y Lobero Gym en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes, y que nació con la intención de buscar al equipo de atletas más completos. Todas las pruebas se desarrollaron en l atarde de este sábado en el Parque Municipal, donde se emplearon los elementos naturales que se encuentran en el propio espacio, más otros artificiales que se incluyeron en los wods extremos.

La concejala de Deportes, María José Martín, junto a los organizadores de este gran evento deportivo, José Martin del Lobero Gym y Carlos Rodríguez de The Box of Carlos, participaron en la entrega de medallas a los tres equipos ganadores que fueron: Los Jager Team Box of Carlos (campeones); los Elite Training (Almería), que finalizaron en segunda posición; y los Hit Óscar Lozano, de Vícar, en tercer lugar del podio final.

Los Jager Team Box of Carlos fue el equipo que resultó campeón en la prueba

El alcalde, Francisco Góngora; la edil de Deportes, María José Martín, y los concejales Ángel Escobar y Alberto González presenciaron in situ esta prueba de fitness consistente en una carrera de obstáculos y wod con todo tipo de movimientos y ejercicios con diferentes pesos, intensidades y dificultad, además de movimientos de habilidad, equilibrio y de resistencia cardiovascular y pulmonar. Así, los participantes tuvieron que realizar sentadillas, zancadas, lanzamientos, comba, saltos y flexiones entre neumáticos, agua o barro. Más de 20 árbitros tutelaron las rutinas para puntuar y penalizar.

Góngora destacó lo novedoso y único de una actividad en la que, dijo, "los atletas han podido medir de manera real su nivel de fitness, de forma comparable y registrable en este test, que ha definido a los atletas más completos".

El I El Ejido Challenge combinó la competición con la convivencia y diversión, tanto de atletas como del numeroso público que se dio cita en el parque, primando los valores del deporte y con un ambiente festivo. De hecho, hubo música en directo y algunas sorpresas para los participantes.

En la carrera inicial los equipos tuvieron que establecer sus propias estrategias para superar los 20 obstáculos que, junto a la ejecución del wod, les permitió optar a la clasificación de los seis mejores grupos de cara a la fase final, de la que salieron los tres equipos ganadores", subrayó Carlos Rodríguez.

Los equipos participantes tuvieron que abonar una cuota de 40 euros, lo que incluía la participación en la prueba y el kit del atleta para cada uno de los componentes. Los equipos estuvieron compuestos por cuatro personas y en las normas era requisito imprescindible que los mismos fueran mixtos en cuanto a sus componentes.

La edil de Deportes, María José Martín, se mostró muy satisfecha por el éxito de participación y organizativa de un evento que, explicó, demuestra que "desde el IMD apoyamos cualquier evento deportivo y nos adaptamos a las últimas tendencias, que requieren de nuevas modalidades y competiciones acordes a las mismas".