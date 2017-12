Diez institutos de la provincia no tienen personal de administración

El IES Murgi de El Ejido cuenta con una población escolar de en torno a 1.200 alumnos y un claustro de profesores de 90. En sus instalaciones se imparten clases de ESO, pero también ciclos formativos de FP, tanto de grado medio como superior. Sólo una persona trabaja como personal administrativo y, claro, le resulta imposible atender a la gran cantidad de tarea burocrática que tiene que atender, muy especialmente en los periodos de matriculación, cuando se forman largas colas. Es el propio personal docente el que en muchos casos debe absorver parte de ese trabajo, sin contar con la formación necesaria ni, por supuesto, con remuneración. Es la situación que está denunciando el sindicato UGT, que acudió a este instituto ejidense para reclamar la urgente reposición de plazas vacantes para evitar casos como el referido que, sin embargo, puede considerarse privilegiado, ya que según el sindicato, un total de diez centros de la provincia funcionan sin nadie en administración.

Dos de esos centros se encuentran en El Ejido: IES Pablo R. Picasso e IES Las Norias; el resto son los IES Villa de Níjar (Níjar), Cerro Milano (Alhama), Emilio Manzano (Laujar), Verad Alhamar (Vélez Rubio), Sierra Filabres (Serón), las Escuales Oficiales de Idiomas de Almería y Macael y el Conservatorio de Almería. En todos estos casos se antoja casi milagroso que su funcionamiento administrativo en el día a día sea posible, para lo cual se requiere de la colaboración del personal docente y equipos directivos, y el trabajo itinerante de otros funcionarios de otros centros que, según advierte UGT, tienen que acudir con frecuencia para ir liberando cargas.

Los equipos directivos de los centros y funcionarios 'itinerantes' asumen esa labor

"Nosotros hace no muchos años funcionábamos con tres personas en administración, pero una se jubiló, y no se repuso, y otra concursó y se fue trasladada a un puesto con muchas mejores condiciones, y su plaza tampoco se repuso", advierte el enlace sindical por UGT del IES Murgi, Manuel Pérez, quien resalta el "grave problema" que supone contar con un personal tan exiguo. "Este instituto genera mucho trabajo administrativo y se tiene que realizar de forma muy precaria, con una sola persona; el equipo directivo y docente echa una mano, pero eso no es una manera de funcionar, pues disminuye mucho la calidad del servicio que se ofrece".

Desde el sindicato se pretende seguir con las movilizaciones en la provincia para paliar una situación que consideran muy grave. UGT propone que se habilite un crédito extraordinario para que se pueda contratar personal sin necesidad de aumentar o cubrir plazas, con contratos por obras y servicios, de entre 3 y 6 meses, algo que, según el sindicato, se ha hecho puntualmente en el Servicio Andaluz de Empleo, pero que no se está haciendo en educación. Reclaman también que se utilice la bolsa de trabajo y se llame a interinos.