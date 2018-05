Ya está en marcha oficialmente la nueva Oficina Judicial y Fiscal

El partido judicial de El Ejido es oficialmente desde ayer, junto al de Vélez Málaga, el primero en Andalucía en implementar un nuevo concepto organizativo de la administración de justicia: la Oficina Judicial y Fiscal, que viene trabajando ya en 'modo piloto' en las últimas semanas y que desde ayer está puesta en marcha oficialmente. Su objetivo principal es agilizar el funcionamiento global de los procesos judiciales, descargar a los jueces y optimizar los recursos humanos, trabajar más en equipo y con el apoyo fundamental de la tecnología.

El edificio de los juzgados acogió a mediodía de ayer el acto oficial, en el que intervinieron el alcalde, Francisco Góngora; el Director General de la nueva oficina, Juan Rueda; la Secretaria Coordinadora en Almería, María José Cañizares; y la Juez Decana de El Ejido, Eva María Campos. Estuvieron presentes representantes de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de todos los actores que intervienen en los procesos judiciales (fiscales, abogados, procuradores...).

Es la primera de estas características en Andalucía, junto a la de Vélez Málaga

Con la entrega de documentación a los jefes de los distintos equipos creados se simbolizó el i pistoletazo de salida de un órgano que, según resaltó el director general de la Oficina, viene a cambiar un sistema "anquilosado en el siglo XIX". Según Rueda, actualmente se está en el "proceso de consolidación" de esta nueva organización, que está requiriendo de "mucho esfuerzo por parte de todos".

El nuevo sistema incorpora una forma de organización distinta para incrementar la eficiencia y racionalizar la carga de trabajo del personal funcionario, o al menos ese es el objetivo. Es una organización instrumental de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales. En esta implantación incorpora dos tipos de unidades: las procesales,de apoyo directo a jueces y magistrados; y los servicios comunes procesales de partido judicial, que asumen labores centralizadas de gestión y apoyo.

"Ahora mismo es normal que los ciudadanos estén un poco perdidos con respecto a esta oficina, nosotros también; se trata de dar más rapidez a las cosas y que los jueces nos podamos dedicar a lo que nos corresponde. Hay que intentar ser mucho más rápidos", indicó la Juez Decana ejidense, quien no obvió que "necesitamos más inversión, más recursos si queremos una Justicia más rápida y eficaz", recordando que la implantación progresiva de la nueva organización se está haciendo a coste cero.

En la misma línea se mostró el alcalde de El Ejido, quien subrayó que "no valdrá de nada esta nueva Oficina si no hay un mayor compromiso presupuestario de la Consejería que permita impulsar, de forma continuada, mayores recursos tecnológicos a los jueces y funcionarios, para que este nuevo órgano despegue con todas las garantías de éxito es preciso que se sume personal de apoyo jurídico y más recursos". No obstante, se congratuló por que"responde a un nuevo modelo de gestión adaptada a los requerimientos actuales, ya que los ciudadanos reclaman una administración y una justicia eficiente, transparente, que resuelva con rapidez sus recursos, trámites o procesos".