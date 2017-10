"El rasgo distintivo de las mujeres del Poniente es que todas trabajan"

Más de cinco años han pasado desde que Carmen Caparrós formara parte del alumbramiento de la Federación de Asociaciones de Mujeres del Poniente de Almería, de la que actualmente sigue siendo la presidenta. De Roquetas a Adra, y hacia el norte hasta Laujar de Andarax. Un extenso terreno, baldío hasta no hace mucho para el asociacionismo, y que sin embargo ahora demuestra todo el potencial que guardaba, muchas inquietudes dormidas que estas asociaciones ayudan a articular. Esta maestra de conversación agradable y trato cercano, madre de cinco hijos y abuela de 12 nietos, conoce bien la sociedad de los pueblos del Poniente y el papel que en ella desempeñan las mujeres. Su lucha es facilitarles más oportunidades y, sobre todo, desperezarle inquietudes.

-¿Cómo son las mujeres del Poniente?

-Son muy trabajadoras y despiertas. Su rasgo distintivo con otros lugares es que todas trabajan. Además son, somos, mujeres con iniciativa para aprender. No las tradicionales amas de casa. Han aprendido a disponer y a gestionar tiempo propio. Aquí las mujeres son mucho más independientes que en otros sitios.

-¿Y los hombres? ¿Es machista el Poniente?

-Yo no diría tanto. El machismo sigue existiendo en nuestra sociedad, pero el Poniente no es especialmente machista. Por desgracia muchos de nuestros vecinos lo son, porque en sus culturas no está mal visto. A veces me preguntan por qué no hay mujeres árabes en las asociaciones, y yo contesto que no es porque nosotras no las hayamos invitado, es que la mayoría no quiere, o no puede, integrarse.

-¿Existen antídotos contra los micromachismos?

-El problema es detectarlos y reaccionar, y eso ocurre mucho en el ámbito familiar. Hemos trabajado mucho ese tema, cómo educar la igualdad en la familia. Tenemos que evitar el "cállate, que tú de eso no entiendes" y eliminar del diccionario la palabra 'ayuda'. En la casa nadie debería ayudar, debe ser un trabajo de todos.

-¿La lucha por los derechos de las mujeres, por la igualdad de oportunidades, es de izquierdas?

-Pienso que sí. Los valores de la izquierda son de compartir más con los demás, la derecha es más individualista. En nuestras asociaciones hay mujeres de todas las ideologías, Tenemos objetivos y queremos conseguirlos, sin importar la ideología. Pero pienso que la base de la igualdad es la izquierda.

-¿Pronto una presidenta del gobierno en España?

-No lo sé. Lo que sí sé es que hay que feminizar la política, y eso no significa poner más mujeres, sino hacerla de otra manera. Las mujeres somos expertas en las casas en conseguir acuerdos que nadie conseguiría. Somos capaces de resolver conflictos, coordinar mejor. Lo hacemos de una manera distinta.

-¿En qué anda la Federación?

-Llevamos varios años trabajando mucho todo el tema de la comunicación y las nuevas tecnologías.. Si queremos que la mujer se empodere, y es algo que hace falta dentro de la casa, no puede depender de nadie para estar conectada al mundo actual. Si empieza "niño coge tú el teléfono, que yo no sé", o "niño coge tú el ordenador, que yo no sé", nunca avanzará. Yo tengo hijos y nietos, pero soy totalmente autónoma en el tema informático.

-No se puede separar la mujer del Poniente del sector agrícola. ¿En qué posición está con respecto a los hombres?

-Es una asignatura pendiente y nos preocupa. Aquí se han hecho muchas barbaridades antiguamente, con la propiedad de las tierras, por ejemplo. Las mujeres trabajan como los hombres, pero tenemos menos tiempo y muchas veces hacemos los trabajos más duros. Y todavía siguen cobrando menos en las envasadoras y almacenes. Trabajamos sobre ello y se van consiguiendo algunas cosas. Muchas de nuestras mujeres están en la agricultura y tenemos que ir llegando a conseguir más cosas.

-¿De qué se siente orgullosa tras estos cinco años?

-Sobre todo, de haber despertado inquietudes. Hay varios ejemplos. Nosotros tenemos un Club de Lectura en Almerimar (Intertertulianas) y al principio pensábamos que nos íbamos a aburrir, que aquello no era para nosotras. Muchas mujeres eran reticentes. Ahora tenemos más de 40, gente de 12 nacionalidades y muchas de las que no querían, devoran los libros. También ha ocurrido con los viajes. No vamos a Benidorm o Marbella, hacemos viajes culturales y cada vez hay más ganas de conocer cosas sobre lo que vemos. Y, por supuesto, con el aspecto de las nuevas tecnologías. Ver que una mujer que le tenía miedo al móvil lo maneja ahora es todo un orgullo.