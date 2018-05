La enfermedad como elemento de desconcierto social

El contenido específicamente médico de las Topografías en algunos casos es notable, pero, la mayoría de las veces aparece reducido a una determinada sección, no siempre de las más importantes, así en la obra Apuntes Topográficos-Médicos de Badalona, de Joaquín Tuixans, Barcelona, 1903, no supera e1 5% del total de páginas.

En la Topografía Médica y Estadística de la villa de Dalías este apartado se sitúa en un nivel muy aceptable con el 26,56% del conjunto. En un sentido más amplio, pero relacionado con la sanidad y la salud, esta proporción se duplica (exactamente el 56%) si consideramos lo referente a la «acción medicinal, y enfermedades en que conviene su uso», de las aguas minerales de Guardias Viejas (5,44%); el clima y su «influencia en los habitantes de Dalías», «el establecimiento minerohidrológico de Guardias Viejas y observaciones físicas y análisis químico del agua mineral», y la «higiene pública y privada de Dalías: sus reformas y mejoras», (24%). Con e156% de contenido relacionado directamente con la medicina, la sanidad y la salud, la Topografía Médica y Estadística de la villa de Dalías, se coloca en un lugar privilegiado en lo referente a este aspecto.

Rodríguez Carreño, si bien, tiene muy presente la influencia del entorno circundante y trata con cierta amplitud los fenómenos meteorológicos, por ser la base del «clima médico», no olvida el medio socio económico en el desarrollo de las enfermedades. Desde finales del siglo XVIII algunos médicos atribuirán a la pobreza, el exceso de trabajo, la mala alimentación, el hacinamiento en barrios insalubres, y otros factores de tipo socioeconómico, gran relevancia para explicar el impacto de determinadas enfermedades. Se aprecia, a lo largo de la obra de nuestro médico, su conocimiento de las teorías que interpretan la enfermedad como fenómeno social, constituyendo la pobreza un reducto de dolencias.

El planteamiento ecológico de la enfermedad, hace que Rodríguez Carreño considere el medio físico y el social, y, como buen higienista, las infecciones y contagios. La vía antropocéntrica convierte el relato en un elemento de historia social, puede ser una sociología de la morbidez, revelándonos la presencia de la enfermedad en el marco municipal de Dalías: brotes de gripe, reapariciones más o menos regulares de la viruela, la sorda evidencia de la tuberculosis en las zonas rurales, ya antes de la explosión urbana, etc., más allá de los grandes acontecimientos, como las epidemias de cólera. No escapa, al fino y atinado observador, que sobre estas enfermedades planea la realidad socio-económica, originada por la minería, al propiciar una considerable afluencia, y consiguiente aumento, de población, contribuyendo, por no acompañarse de las medidas estructurales necesarias, al empeoramiento de las condiciones materiales de vida al aumentar el hacinamiento y, con ello, las dificultades para mantener una situación higiénico-sanitaria aceptable. Cada grupo social se sentirá afectado por las epidemias, en buena parte, en función de sus condiciones de vida.

Cuando aparece, en 1859, la Topografía Médica y Estadística de la villa de Dalias, sus habitantes de más de 30 años habían conocido: tres epidemias de viruela (años 1829, 1844 y 1858-59), dos de cólera (años 1834 y 1855), y otras dos de «calenturas tifoideas» en 1850 y 1858; mientras que los mayores de 55 años asocian, a la mentalidad epidémico-catastrofista, el recuerdo de uno de los movimientos sísmicos más intenso de los registrados en el acontecer histórico de Dalías: el terremoto destructor del 24 de agosto de 1804.

Manuel Rodríguez Carreño, frente a la viruela, es consciente de estar ante una enfermedad de carácter colectivo que, tanto en su origen como en su mantenimiento, está muy influenciada por condiciones socioeconómicas, las cuales igualmente intervendrán en su posible erradicación. Conociendo la «incuria del vecindario en la práctica de las vacunaciones», insiste en la importancia de la inmunización y de la higiene, en su más amplio sentido, para romper a gran escala la cadena de transmisión de una enfermedad tan contagiosa, y mejor su erradicación. Finalmente, proporciona unos datos muy significativos: en Dalías «el veneno varioloso lleva matados hasta el día trescientos cuarenta y cuatro niños y siete adultos, entre cuatro mil individuos invadidos, y un número quizá mayor en 1829». Recurriendo a los registros parroquiales de defunciones podemos establecer, observando el desconocimiento de lo referente a los afectados menores de dos meses y los posibles errores, la evolución de la mortalidad originada por la viruela, en el significativo periodo de tiempo comprendido entre el 23 de octubre de 1858 y el 1 de abril de 1859, con 194 muertos, de edades comprendidas entre 2 meses y 25 años: 2 meses-I año: 54 fallecidos; 1-4 años: 116 fallecidos (59,79%); 5-14 años: 20 fallecidos, 15-25 años: 4 fallecidos. La mayor intensidad se dio en enero de 1859 con 74 fallecimientos, seguido por diciembre de 1858 con·45 y febrero de 1859 con 39.

Rodríguez Carreño una vez iniciado el brote epidémico de la viruela lleva a cabo una actuación directa sobre los enfermos, y el mecanismo de transmisión de la enfermedad extendiéndose sobre los métodos curativos más idóneos para los diferentes casos, entre los cuales se encontraban las sangrías, prescritas con su característica prudencia.

El resto del territorio almeriense también se veía afectado. Según Doménech Sáez, en Cuevas del Almanzora, «la viruela se ha presentado varias veces bajo la forma epidémica, la última vez fue en el invierno de 1874, hizo su aparición en el extremo oeste y suroeste de la población, precisamente donde radican los edificios ocupados por la clase menos acomodada y que más infracciones comete en la cuestión higiénica». Parece hacer recaer la responsabilidad de los acontecimientos sanitarios adversos sobre el aseo personal, es decir, en las conductas individuales, con lo que se hacía desaparecer la posibilidad de culpar a la situación socioeconómica, infraestructuras sanitarias y a las administraciones, del desastre sanitario.En Dalías se venía configurando, de manera más o menos intensa según la época, una situación en la cual el riesgo de enfermar aumentó, a consecuencia de elementos externos desfavorables. El tifus se definía, a mediados del siglo XIX, como: «enfermedad epidémica, y, a veces contagiosa que ejerce una influencia especial en el sistema nervioso, y altera de un modo particular las facultades intelectuales; lo hay de varias especies, pero la más común es el tifus local o europeo, debido a la acumulación de muchas personas en un espacio angosto y malsano». En Dalías, en el año 1850, las «calenturas tifoideas» afectaron a 90 personas, de las que murieron 22; y, en 1858 los aquejados fueron 70, falleciendo 3. Estas «calenturas tifoideas» pueden considerarse como una enfermedad prototipo de proceso morboso asociado a estados de pobreza y hacinamiento, que se inicia y desarrolla con mayor intensidad entre los grupos de población más desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico.