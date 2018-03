El establecimiento minero-hidrológico de Guardias Viejas. Acción medicinal

Rodríguez Carreño, Manuel: Topografía Médica y Estadística de la villa de Dalías. Almería, 1859.

(Transcripción: Pedro Ponce Molina)

DOS son los medios de apreciación que pueden emplearse para conocer las virtudes medicinales de cualquier agua mineral; la ana­logía y la experimentación clínica. El primero hijo del raciocinio y puramente teórico, consiste en la inducción formada de que un agua que contenga tales o cuales principios mineralizadores, debe producir iguales o parecidas modificaciones sobre el organismo a las que ordinariamente dan lugar dichos principios, cuando se ad­ministran como agentes terapéuticos pero no sujetos a la esfera hidrológica. No admitiendo duda de que las sustancias halladas en el agua del manantial de Guardias Viejas poseen una acción más o menos activa sobre nuestros órganos, es forzoso concedérsela también al líquido que les sirve de vehículo a quien ayudan la tem­peratura de él, su pesantez y otras circunstancias favorables. El segundo medio que es enteramente práctico deja menos que de­sear: pues sin embargo de los inmensos adelantos con que hoy se honra la química, todavía no puede decimos esta ciencia de un modo concluyente y satisfactorio el por qué curativo de las aguas minerales y de sus maravillosos efectos en ciertas enfermedades, efectos que todos los días sorprenden a los facultativos que más de cerca cultivan este ramo de la terapéutica, y que en vano pro­curan explicarse con el auxilio sólo de las teorías analíticas, lo cual comprueba que estas no han alcanzado aun la seguridad y exacti­tud que fuera de desear. Tal vez me engañe; pero creo que este quid divinum como le llamaron los antiguos se esconderá siem­pre a nuestro afán investigador, porque supongo muy superior al hombre el conocimiento exacto de estas misteriosas y silenciosas combinaciones que deben tener efecto entre el agua y las sustan­cias que contiene, cuales sean éstas antes que la análisis las haga accesibles a nuestros sentidos, cual su enlace y relación íntimos allá en el interior de la tierra y qué leyes en fin presiden a estos actos, toda vez que los medios de que podemos disponer para descubrirlos, sirvan acaso para alejar más el secreto que anhela­mos hallar o envolverlo en una oscuridad mayor que extravíe nuestro juicio en hipótesis y suposiciones erróneas. Pues bien, por el mé­todo experimental, que es el más seguro, se sabe que las aguas de que hablo operan curaciones y alivios en determinadas dolencias, hecho cuya veracidad la garantizan la no interrumpida afluencia a ellas de un número respetable de enfermos y los públicos testimo­nios de consecuencia y gratitud de estos, quienes no pueden ser seducidos por los atractivos del sitio ni los goces que proporcio­nan otros establecimientos, según se desprende de la exacta des­cripción que se ha hecho del manantial que me ocupa. Los concu­rrentes no llevan a él otro objeto que el de dar alivio a sus males pues para la vida recreativa y de impresiones agradables, las pla­yas de Balerma, que se hallan bien cerca de él, les brindan con más exquisitos ocios y mejores divertimientos. Esto prueba más que nada el concepto que se tiene formado de dicho mineral como agente exclusivamente medicamentoso, y la aceptación cada vez más creciente que merece a los enfermos.

Ahora bien, lo que importa es hacer un deslinde concienzudo entre los padecimientos que pueden combatirse ventajosamente con dicho remedio y los que se hallan en el caso opuesto, para que se desengañe y alejar de él esa parte de dolientes que acude tan presurosa como crédula en busca de un bien que no alcanzará y cuya conducta les irroga dispendios inútiles y la pérdida de un tiempo precioso, como asimismo fijar las reglas a que deban so­meterse aquéllos a quienes convenga su uso, tarea que creo que agradecerán los enfermos y todos los profesores y que, sin duda, ha sido una de las miras preferentes del gobierno de S. M. al con­fiar a mi cuidado la Dirección facultativa del establecimiento.

1. Las aguas minerales de Guardias Viejas pertenecen a la clase de las excitantes.

2. La excitación, que nunca es muy exagerada, no lo es tanto en las épocas en que la temperatura de ellas está menos elevada.

3. Dicho fenómeno orgánico vital, tiene efecto inmediata o secundariamente sobre la superficie cutánea, la mucosa gastro­intestinal y extremidades nerviosas del gran simpático.

4. De aquí el aumento de la acción digestiva y circulatoria y la mayor energía del centro de percepción, y las reacciones parcia­les y generales que inducen seguidas de un trabajo secretorio más o menos considerable, según las individualidades, en dichas su­perficies, como son los sudores, las evacuaciones ventrales y de orina.

5. Según este modo de obrar están contraindicadas en los sujetos muy irritables, en los predispuestos a las congestiones del cerebro y a las hemorragias, en los que sufren lesiones orgánicas, gota y escorbuto, y en general en todas las enfermedades agudas.

6. Convienen en las crónicas, en las personas débiles, en las de temperamento linfático y sanguíneo linfático, y en las afecciones siguientes.

l Heridas, fístulas y úlceras atónicas.

l Reumatismos articulares y de los músculos.

l Parálisis sin lesión ni muy antiguas.

l Eczemas, herpes, erisipela, sarna y otras dermatoses y en­fermedades producidas por ellas.

l Escrófulas, infartos glandulares, del hígado y bazo.

l Ácidos, gastralgía.

l Clorosis, menstruaciones dolorosas, gonorreas y leucorreas crónicas.

l Temblores, entorpecimiento, perdida del sentimiento o de la motilidad de origen plomizo y mercurial.

l Y por último en todos los casos en que a beneficio de suaves y repetidas reacciones orgánicas, convenga establecer el equili­brio entre los sistemas nervioso y sanguíneo.

7. El número de baños no debe pasar de dos al día tomados antes o muy después de las comidas, y por término medio de quince a veinte minutos cada uno, debiendo recogerse en seguida los en­fermos en su habitación hasta pasadas dos horas.

8. Son nocivos a los enfermos y contrarios a la acción de las aguas, el uso de alimentos y bebidas excitantes, los acaloramientos, la insolación, las emociones profundas de placer o tristeza, las impresiones atmosféricas frías y húmedas, el exponerse a la lluvia, al rocío y la niebla.

9. Las precauciones que han de adoptarse en el tiempo llama­do cuarentena, consisten en la observancia del precepto anterior y en las reglas que dicta una entendida higiene que nunca debieran olvidar enfermos y sanos.

En cuanto al modo de administración de las aguas, en la actua­lidad no es posible otro que el de los baños general y parcial por la repugnancia que causa su uso interno. El lodo mineral debe em­plearse con mejor éxito todavía que el agua de que procede, por estar más cargado que ella de los principios mineralizadores en forma de cataplasma y pomada, en todas las enfermedades cutá­neas mencionadas y en el reumatismo e infartos de los ganglios. Con el auxilio de las tinas portátiles y de un aparato a propósito pudieran aplicarse estas aguas en chorros y en baños de diferentes temperaturas.

El castillo de Guardias Viejas, que es un fuerte habitado siem­pre por una sección de carabineros, está levantado sobre un pe­queño cerro calizo al N.O. del baño y a distancia de 300 pasos de él. Se compone de un foso, puente levadizo, patio con una cuadra espaciosa para caballería, almacén de pólvora y balas, cuatro ha­bitaciones grandes, una ermita y una buena plaza de armas con dos piezas de hierro colado. En tiempo de la guerra de la indepen­dencia fue demolido por los ingleses y lo reedificó en 1817 D. Francisco Daza y Rubio, rico propietario de este pueblo y comi­sario de Marina, dispensándole a su hijo el Rey D. Fernando cier­tos honores por este servicio. La cercanía de este punto de vigi­lancia de la Hacienda al baño mineral da a éste las seguridades que pudieran apetecerse.».