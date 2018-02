El 'faraónico' Pabellón vuelve a las obras veinte años después de la primera piedra

Ha costado 15 millones y está cerrado a cal y canto

Para muchos vecinos de Carboneras se ha convertido en la mayor y más compleja obra que se ha gestado nunca en el municipio. Un proyecto faraónico, de tintes colosales por inversión y tamaño que desentona en un municipio que no llega ni a los 10.000 habitantes. Se trata del Pabellón Polideportivo. Es hermosamente mastodóntico. Ubicado a la entrada del pueblo, para que se vea bien. Construido hace ahora 20 años, en 1998 y que lleva ya desde entonces unos 15 millones de euros invertidos en su construcción y mantenimiento pese a que está cerrado a cal y canto. El propio alcalde de Carboneras , Salvador Hernández, afirmó hace un tiempo en un pleno que "hemos de intentar darle una solución, pero creo que no se puede defender ese pabellón . Todos los técnicos y empresas que han venido a verlo no se quieren hacer cargo de ese edificio, que sería la ruina de cualquier empresa". Pero ese día al fin ha llegado. Toca revivir al particular faraón del municipio levantino y dotarle de uso, razón por la que fue concebido.