Sin fruta y casi sin gobierno

Ni fruta ni verdura. Y tal y como está la situación, hasta casi sin gobierno. Así podría definirse la situación vivida en el día de ayer en la localidad de Albox. Tal y como apuntaba este periódico en su edición del martes, el mercado de fruta y verdura que debía comenzar su andadura en el recinto ferial tras el cambio de ubicación aprobado por el alcalde, Francisco Torrecillas, no lo hizo. Ningún vendedor montó su puesto aunque si de desplazaron hasta el lugar para ver qué sucedía y, que tal y como apunta la web LaComarca, aprovechar para hablar con concejales del PP y del PSOE y exponerles sus quejas.

En la improvisada reunión, los comerciantes conocieron de primera mano de los ediles socialistas su total oposición a la decisión del alcalde del traslado del mercado y su disposición a abandonar el equipo de gobierno. Hay que recordar que hasta el día de hoy Torrecillas, independiente, gobierna con el apoyo de los ocho concejales socialistas aunque desde hace meses en el grupo de no adscritos.

Según ha apuntado la edil socialista Sonia Cerdán a LaComarca, "no estamos de acuerdo con esta decisión que ha tomado el alcalde sin consultar con nadie" a la par que insistió en que en estos últimos días "hemos puesto nuestra dimisión encima de la mesa si el alcalde no retrocede en esta decisión y si no restituye a nuestro compañero Francisco Carrillo en todas sus competencias nos vamos del equipo de gobierno".

La crisis de gobierno comenzó el viernes cuando Torrecillas fulminó al teniente alcalde y concejal de Hacienda, Francisco Carillo, tras emitir un comunicado en el PSOE en el que mostraba su total desacuerdo en el cambio de ubicación del mercado.

La cuerda se ha ido tensando lentamente en estos últimos días y los concejales socialista no descartan dejar solo a Torrecillas lo que provocaría un caos institucional al estar compuesta la Corporación por ocho ediles del PP, ocho del PSOE (aunque en el grupo de no adscritos) y el independiente Francisco Torrecillas.

Una compleja situación que no tiene visos de mejorar puesto que ambas partes siguen enquistadas en sus posiciones iniciales por lo que es poco viable que Torrecillas ceda en readmitir a Carrillo en sus competencias municipales.

Por su parte, desde el PP se sigue insistiendo en que el cambio de ubicación es ilegal porque no ha pasado por pleno para su aprobación y no descartan en denunciarlo ante la justicia. El lío sigue pero sin fruta ni verduda.