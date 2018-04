El hombre y el medio ambiente

A mediados del siglo XIX el concepto de enfermedad como una realidad biológica cambiante, influida por factores medio-ambientales, contaba con una larga tradición. En 1679, en la imprenta madrileña de Antonio González de Reyes, Juan Bautista Juanini publica su Discurso Político Phísico, la obra muestra los movimientos y efectos producidos por la fermentación y materias nitrosas en los cuerpos sublunares, y las causas perturbadoras de las saludables y benignas influencias que goza el ambiente de esta imperial villa de Madrid, en la cual las enfermedades «graves, agudas y breves» se debían a la corrupción de los animales muertos, y a los malos olores emanados de lo que arrojaban los madrileños a sus calles. El mismo año 1679 en Málaga, imprenta de Mateo López Hidalgo, Diego Blanco Salgado publica su Tratado de la epidemia pestilente que padeció la ciudad de Málaga el año de 1678 y 79, y en él la dieta recomendada a los «ricos» estima de modo especial los cocidos de aves que vuelan alto y anidan en lugares ásperos o montuosos (perdices, tordos, cogujadas, etc.), «porque respiran poco y el aire no está inficionado», (limpio de «calidades contagiosas, perniciosas o pestíferas»).

En el último cuarto del siglo XVIII la relación entre factor ambiental y enfermedad está muy presente en las respuestas, del clero del arzobispado de Toledo, al Interrogatorio del cardenal Lorenzana. En julio de 1786, el cura de Cabañas de Yepes afirma: «este pueblo es uno de los más saludables que hay en esta comarca, por ser la Mesa de Ocaña la más saludable que pueda haber en la Europa» y el de Noblejas dice que vienen personas «de la Corte y otros pueblos a tomar aires y restablecerse en él». A veces el medio no es tan propicio a la salud, así José Gutiérrez, cura propio de la villa de Santa Olalla, manifiesta: «este pueblo perseguido de tercianas en todo tiempo, se atribuye a las humedades de el terreno, bastante bajo, y corrupción de las aguas estancadas en el arroyo, cuyos vapores se discurre producen tan malignos aires».

Cuando Manuel Rodríguez Carreño escribe la Topografía Médica y Estadística de la villa de Dalías, se considera fundamental la influencia de los factores ambientales (temperatura, vientos, suelos, etc.,) y sociales en el origen y evolución de las enfermedades, en un enfoque ecológico de la medicina.

Nuestro autor en relación con el medio ambiente parece tener superados aquellos planteamientos que, en general y hasta la segunda mitad del siglo XIX, atribuían a las miasmas («partículas sutilísimas disueltas en la atmósfera, originadas por la descomposición de cadáveres, elementos orgánicos o incluso por emanaciones de enfermos») el origen de las epidemias. En obras posteriores las miasmas están muy presentes; así en 1880 Doménech Sáez escribe en su Memoria Médico Topográfica de la ciudad de Cuevas en la provincia de Almería: «tenemos que, según Humbolt, en Méjico no se presenta jamás la fiebre amarilla, en pueblos situados a 800 metros sobre el nivel del mar, habiéndose hecho iguales observaciones respecto al cólera y la peste. El doctor Lombard de Ginebra explica este fenómeno, diciendo que el frío intenso de la noche impide la descomposición de las sustancias vegetales y animales, y el ardor de los rayos solares no es bastante para favorecer la fermentación pútrida en una atmósfera desecada por la altitud».

El enfoque ecológico de la medicina lleva a Rodríguez Carreño a desarrollar, en la primera parte de su obra, una verdadera Corografía tal como era entendida por los geógrafos de la época, es decir: «ciencia que tiene por objeto describir una región, una provincia, sin descender a los pormenores de la topografía, o la misma descripción que se hace de un territorio o provincia». La emoción ante el paisaje, que mostraron los ilustrados y los románticos, y la faceta de los reformistas científicos, se unen, en su caso, con la reacción propia del científico conocedor de que el paisaje consta de elementos naturales, pero no menos de elementos humanos, y que la geografía se sitúa entre las ciencias humanistas y las físico-naturales. Lo convencional y romántico no excluye lo real y objetivo; su emoción ante la belleza paisajística, no le impide observar y anotar realidades, diciendo: «si el caserío fuera más esmerado y correcto, entonces Dalías sería el país de los encantos».

Nuestro médico entiende el conocimiento de la naturaleza y del paisaje como un amplio y armónico proceso educador, que requiere actitudes abiertas por igual a la observación y a la contemplación, se extasía ante el Mediterráneo, y deja escapar la vena lírica en la descripción de la vida en Balerma durante la temporada de baños.

La tendencia ambientalista persistirá durante bastante años. En la Memoria Médico Topográfica de la ciudad de Cuevas se dice: «no todas las localidades reúnen iguales circunstancias, sabemos también que cada una de estas circunstancias tiene su modo peculiar de desplegar su acción sobre cada uno de los fenómenos vitales».

Manuel Rodríguez Carreño sabe que la descripción geográfica es una exposición explicativa, como se ve, entre otros aspectos, en su «Descripción del establecimiento minero-hidrológico de Guardias Viejas». Delimita de manera precisa el conjunto geográfico estudiado, contrastando sus caracteres y formulando notables apreciaciones ecológicas, como puede verse en lo manifestado sobre las consecuencias de la deforestación.

Es interesante observar que, paralelamente a la delimitación, analiza las transformaciones fruto de la acción humana en el medio físico. Nos muestra unos paisajes humanizados en diferente grado, y la importancia tanto de los antecedentes socio-históricos, como de los naturales, los cuales ofrecen posibilidades y condicionamientos. El autor una vez estudiado el núcleo de población de la villa, la aldea marítima de Balerma y el Baño Mineral de Guardias Viejas, se ocupa de la «Jurisdicción Rural» (sierra de Gádor, la Vega y el Campo), en un planteamiento coherente, asumible en la actualidad por los geógrafos ocupados en una Geografía Médica globalizadora-regional, salvando las distancias lógicas impuestas por los años transcurridos.

De acuerdo con la concepción corográfica, y por su importancia para el grupo humano del municipio de Dalías, acertadamente se exponen los aspectos referentes a geología y biogeografía en el apartado denominado «Características del reino animal, vegetal y mineral». La formación naturalista del médico le hubiera permitido hacer unas minuciosas clasificaciones, tal como se realiza en otras Topografías Médicas, sin embargo, la intención divulgativa-educativa le lleva a exponer una amplia relación de minerales, vegetales y animales con el nombre popular solamente.

En la obra subyace la intención de informar sobre la conservación del medio ambiente, o mejor del micro medio ambiente, en defensa de la salud pública, en sus vertientes instructiva y educativa. Se considera tan importante el análisis de la sierra de Gádor, como el del estado de cualquier calle de la villa, destacándose el esfuerzo por la comprensión integral del paisaje, con lo que esto conlleva de interrelaciones personas-naturaleza o naturaleza-personas.

Cuando Rodríguez Carreño redacta su obra el factor telúrico todavía tenía predicamento. Esta circunstancia hundía sus raíces en épocas anteriores: en mayo de 1782, Juan Alfonso Garrido Coronado, cura propio de la parroquia de la villa de Lillo, en respuesta al Interrogatorio de Lorenzana afirmaba: «las enfermedades que comúnmente se padecen son dolor de costado, calenturas ardientes, carbuncos y eresipelas, por ser tierra sulfúrea».

Como se pone de manifiesto en el Interrogatorio del arzobispo de Toledo cardenal Lorenzana, diferían las opiniones sobre la influencia del clima en algunas enfermedades. En 1782, respecto a las «tercianas», el párroco de El Romera1 dice: «no se padecen aquí tercianas, por la sequedad del terreno»; mientras el de Hontanar afirma: «en este pueblo suelen reinar las tercianas, en especial en los años secos, pues los naturales tienen experimentado que los veranos que pisan agua en las calles apenas se ve esta enfermedad»; en el mismo sentido se pronuncia Manuel Fernández de la Vega, cura propio de la villa de San Martín de Valdepusa, cuando manifiesta: «las enfermedades que se producen comúnmente son tercianas, que pueden provenir de lo seco y ardiente de el país, pocas aguas, y no buenas»; finalmente, desde la villa de Hormigos, se dice tener «experiencia que los inviernos lluviosos son causa de más tercianas».