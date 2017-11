El Ayuntamiento pone en marcha el programa 'Educar para la Igualdad'

El Ayuntamiento de Huércal-Overa, a través de las áreas de Igualdad y Educación, pone en Marcha el programa Educar para la Igualdad que tiene como finalidad propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva coeducativa para superar estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y prevenir la violencia de género. Pretende ser, además una herramienta que apoye a quienes, día a día, desempeñan la labor docente e intentan incorporar esta perspectiva en su quehacer educativo. Se trata por lo tanto de una herramienta de apoyo a los centros escolares que ya trabajan en esta materia.

La concejal de Igualdad y Educación, Belén Martínez, se ha reunido con los representes de los distintos centros del municipio que ya trabajan en esta ámbito para trasladarles los objetivos del programa. Martínez destacó que se pretende "sensibilizar a las comunidades educativas sobre la importancia de la coeducación y la prevención de la violencia de género, elaborar y divulgar materiales coeducativos que faciliten la labor del profesorado en la construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente, visibilizar las experiencias coeducativos implementadas en el ámbito escolar y fomentar la colaboración con otras instituciones y entre los diferentes programas para facilitar la incorporación de las perspectiva de género en todas las actuaciones".

Entre las medidas que se llevarán a cabo se encuentra los cuentos para la igualdad en la etapa de infantil. Para los alumnos de primaria se ahondará en las redes sociales y la prevención de violencia en las nuevas tecnologías, mientras que en la etapa de ESO se trabajará en la resolución de conflictos, igualdad de oportunidades y no tener miedo. Por último en Bachiller y ciclos formativos se tratarán las otras caras del amor y sin ti no soy nada. También se atenderán las distintas peticiones de los centros educativos. La edil de Igualdad matizó que desde el Ayuntamiento "somos conscientes de la importancia de educar en la Igualdad desde las etapas más tempranas y hacerlo no cada uno por su lado sino entre todos de manera que vayamos todos de la mano. Desde el Ayuntamiento impulsamos este programa contado con todos los centros educativos y seguimos trabajando en distintas actividades dirigidas a los niños y jóvenes y también a las familias".