Música, cultura y buenas viandas se unen para dar fuerza a las fiestas

No puede fallar. La feria del mediodía es una cita obligada durante las fiestas de Huércal-Overa y este año es más difícil que nunca conseguir una mesa debido a que son tantos los vecinos y visitantes que acuden a la misma que es hasta necesario "reservarla" para poder pillar un hueco. Ojo, que lo mismo ocurre con los restaurantes, que tienen que colgar el cartel de "no hay plazas" ante la afluencia de público de la presente edición de los festejos huercalenses. Pero no todo consiste en el buen comer, no. También se han celebrado otras actividades como la gran cita de este viernes con el encierro infantil que partió desde la Plaza de la Constitución hasta el recinto ferial. Un encierro con toros hinchables que ya es un referente para los pequeños. Este mismo día cuando actuó la Hungara gratuitamente en la Caseta Municipal, tras la interpretación del grupo local Arrumbao. Un concierto que reunió a cientos y cientos de personas que bailaron y acompañaron a la cantante durante buena parte de la noche.

Este sábado se celebró una de las principales novedades de la presente edición, el I Concurso/Desfile de Trajes de Flamenca en la Caseta Municipal en donde se contó con la actuación de las niñas de Riá Pitá. A las 19:00 el desfile de Carrozas con salida desde el Ayuntamiento y recorrido por la Carretera Estación hasta el Recinto Ferial. Y a partir de las 23:00 horas en la carpa municipal de conciertos la actuación gratuita del grupo Siempre Así. Un sábado de feria que se alargó y en el que se pudo disfrutar con el castillo de Fuegos Artificiales. Para el domingo 22 de octubre llega el momento de los Toros con una gran Corrida Mixta: 2 bravos toros de la ganadería de Peralta para la famosa rejoneadora Lea Vicens, 2 toros bravos de la ganadería Albarreal y 2 toros bravos de Nuñez de Tarifa serán lidiados por Manuel Díaz El Cordobés y David Fandila, a las 17:00horas. Este día el baile será también protagonista con un encuentro y taller de salsa en la caseta municipal de 12 a 14:00horas y de 16 a 18:00.