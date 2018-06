La ONCE celebra una jornada de concienciación por su 'Semana'

La delegación de la ONCE de Huércal-Overa celebró una jornada de concienciación dentro de la Semana de la ONCE en Andalucía bajo el título "Tú y Yo tenemos mucho que ver".

El concejal de Bienestar Social, Emilio Pérez, junto al edil de Deportes, Alonso M. Mena Fernandez, la consejera territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Gemma Pozo, y la directora de la agencia de Huércal-Overa, María Luisa Garzón, formaron parte de esta jornada en la que se pusieron en la piel de una persona con discapacidad visual, al igual que hicieron también los escolares del municipio huercalense para tomar conciencia de ello.

Los trabajadores de la ONCE huercalenses, con esta iniciativa, quisieron concienciar tanto a la población joven como a la población adulta de lo que pasa cada día una persona con discapacidad visual, por no nombrar otras discapacidades a las que se enfrentan a diario y que gracias a la ONCE hacen que estas sean más llevaderas cotidianamente.